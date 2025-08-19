Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 августа 2025 17:35  [37] В Общественной палате приравняли наличие у женщины 5-6 питомцев к чайлдфри
21 августа 2025 17:34  [40] Андрей Самсонов: "Именно "Росатом" может стать драйвером развития региона"
21 августа 2025 17:30  [58] ИИ-ассистент начал консультировать пользователей нижегородского портала госуслуг
21 августа 2025 17:22  [65] Елена Мозгунова: "Нижний Новгород - один из центров, где рождаются идеи "Росатома"
21 августа 2025 17:18  [73] "Росатом" отметил 80-летний юбилей в Нижнем Новгороде: событие глазами экспертов
21 августа 2025 16:55  [118] Новый водовод построили в Зеленом городе
21 августа 2025 16:48  [126] Центробанк назвал признаки мошенничества при снятии денег в банкомате
21 августа 2025 16:30  [125] Педагогов приглашают принять участие в проекте "Учитель+"
21 августа 2025 16:26  [146] Небоскреб построят в "правительственном квартале" на площади Сенной
21 августа 2025 16:12  [140] Подрядчика внесли в черный список после затопления нижегородской поликлиники
Общество

Небоскреб построят в "правительственном квартале" на площади Сенной

21 августа 2025 16:26  [146] Общество
Правительственный квартал появится в центре Нижнего Новгорода

Фото: "ProСтратегию"

В Нижнем Новгороде утверждён проект комплексного развития территории в районе Сенной площади, где планируется строительство масштабного делового центра "Правительственный квартал". Об этом сообщается в телеграм-канале "ProСтратегию".

На участке площадью 11,03 гектара появится более 226 тысяч квадратных метров застройки. Ключевым элементом станет небоскрёб высотой 150 метров, который станет новой вертикальной доминантой в городской панораме. В стилобатной части здания предусмотрен прямой выход к будущей станции метро, которая войдёт в продолжение Автозаводской линии.

Проект предусматривает создание крупнейшего в регионе транспортно-пересадочного узла. После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали дорога от "Правительственного квартала" до Москва-Сити займёт менее трёх часов. При этом пересадка будет организована внутри здания, поэтому пассажирам не придётся выходить на улицу.

Вся необходимая социальная инфраструктура будет построена за счёт инвестора. В новом районе появятся школа на 1000 учеников, детский сад на 180 мест и поликлиника, рассчитанная на 50 посещений в смену.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что утверждённые параметры развития имеют стратегическое значение для города. По его словам, проект не только усилит деловую активность в историческом центре, но и обеспечит район современной социальной инфраструктурой.

Начать реализацию проекта планируется после завершения строительства станции метро "Сенная". Стоимость права на застройку составила 46,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области планируют уже в этом году начать привлечение инвесторов для масштабного проекта в районе Сенной площади.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Нижегородский район Строительство
Поделиться:
Новости по теме
22 февраля 2025 11:00  [1048] Порядка 4 млн кв. м жилья возведут по КРТ в Нижегородской области
15 февраля 2024 16:15  [1477] Минград утвердил планировку для нового микрорайона на Сенной в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных