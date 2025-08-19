Небоскреб построят в "правительственном квартале" на площади Сенной Общество

Фото: "ProСтратегию"

В Нижнем Новгороде утверждён проект комплексного развития территории в районе Сенной площади, где планируется строительство масштабного делового центра "Правительственный квартал". Об этом сообщается в телеграм-канале "ProСтратегию".

На участке площадью 11,03 гектара появится более 226 тысяч квадратных метров застройки. Ключевым элементом станет небоскрёб высотой 150 метров, который станет новой вертикальной доминантой в городской панораме. В стилобатной части здания предусмотрен прямой выход к будущей станции метро, которая войдёт в продолжение Автозаводской линии.

Проект предусматривает создание крупнейшего в регионе транспортно-пересадочного узла. После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали дорога от "Правительственного квартала" до Москва-Сити займёт менее трёх часов. При этом пересадка будет организована внутри здания, поэтому пассажирам не придётся выходить на улицу.

Вся необходимая социальная инфраструктура будет построена за счёт инвестора. В новом районе появятся школа на 1000 учеников, детский сад на 180 мест и поликлиника, рассчитанная на 50 посещений в смену.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что утверждённые параметры развития имеют стратегическое значение для города. По его словам, проект не только усилит деловую активность в историческом центре, но и обеспечит район современной социальной инфраструктурой.

Начать реализацию проекта планируется после завершения строительства станции метро "Сенная". Стоимость права на застройку составила 46,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области планируют уже в этом году начать привлечение инвесторов для масштабного проекта в районе Сенной площади.