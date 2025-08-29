Жару и дожди обещают нижегородцам в последние выходные августа Общество

Фото: Кира Мишина

Дождливая суббота и солнечное воскресенье ждут жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в сервисе "Яндекс Погода".

В субботу, 30 августа, в городе ожидается теплая, но пасмурная погода с дождями. Утром температура воздуха составит около +15 градусов, днем потеплеет до +22, и такие значения сохранятся до вечера. Ночью столбики термометров покажут примерно +20. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 3-4 м/с при порывах до 10 м/с.

В воскресенье, 31 августа, погодные условия резко изменятся. Утром температура достигнет +21 градуса, днем воздух прогреется до +27. Вечером ожидается до +23, а ночью — около +18°C. Ветер сменится на юго-западный и южный, его скорость составит от 1,7 до 4,1 м/с с порывами до 10 м/с.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в регион вернутся дожди, но при этом дневная температура не опустится ниже +20 градусов.