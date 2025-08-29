Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Происшествия

Нижегородца обвиняют в покушении на убийство жителя Кемеровской области

29 августа 2025 17:20
Нижегородца обвиняют в покушении на убийство жителя Кемеровской области

Следователь следственного отдела по Канавинскому району города Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — "покушение на убийство".

По версии следствия, 25 августа 2025 года на остановке общественного транспорта в Канавинском районе во время ссоры с ранее незнакомым мужчиной — жителем Кемеровской области — обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в область брюшной полости. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователь СК России проводит комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших.

Ранее сообщалось, что суд распустил третью коллегию присяжных по делу об убийстве росгвардейца в Нижнем Новгороде.

Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
