Теплая погода порадует нижегородцев в начале сентября Общество

Жители Нижнего Новгорода смогут насладиться комфортной погодой в первые дни сентября. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", температура останется достаточно высокой, а осадки будут редкими.

В понедельник, 1 сентября, в городе установится по-летнему теплый день: воздух прогреется до +26 градусов, а ночью температура опустится до +15. Осадков не ожидается.

Во вторник, 2 сентября, возможны переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +19, ночью — около +13.

В среду, 3 сентября, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура останется на уровне +18 днем и +13 ночью.

В четверг и пятницу, 4 и 5 сентября, осадки маловероятны. Дневная температура составит около +19 градусов, ночью — +12.

Суббота и воскресенье, 6 и 7 сентября, порадуют горожан ясной и солнечной погодой. Днем воздух прогреется до +21, а ночью ожидается около +12 градусов.

Ранее сообщалось, что в последний день лета в Нижнем Новгороде будет жара.