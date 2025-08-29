Один подросток погиб, 6 пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за выходные Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде за минувшие выходные произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате аварий пострадали шестеро детей, один подросток погиб. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Одно из самых трагичных происшествий произошло 29 августа около 20:30 в районе СНТ "Надежда" в Автозаводском районе. Водитель автомобиля "Чанган" совершил наезд на мопед "Альфа", который буксировался другим мопедом "Кайо" под управлением 17-летнего. В результате столкновения водитель первого "байка" 16-летний юноша погиб на месте, второй подросток получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в тот же день, в 17:55, в Приокском районе на улице Пятигорская водитель автомобиля "Хавал" сбил 8-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в неустановленном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавший был доставлен в больницу, после осмотра отпущен домой.

В 19:00 на улице Переходникова в Автозаводском районе водитель автомобиля "Хендай" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Киа". В результате аварии пострадал 7-летний пассажир второго автомобиля. Ребенок был доставлен в больницу, после оказания необходимой помощи, отпущен домой.

Спустя 15 минут, в 19:15, на улице Тимирязева в Советском районе водитель автомобиля "Тойота" совершил наезд на 8-летнего ребенка во дворе дома. Пострадавший был осмотрен в больнице и отпущен.

31 августа около 16:20 на Московском шоссе в Канавинском районе водитель автомобиля "Киа Рио" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем той же марки. В результате пострадал 4-летний пассажир. Мальчика доставили в больницу, где после осмотра отпустили домой.

Еще одно ДТП произошло в Сормовском районе 31 августа в 18:10. На улице Циолковского водитель "Фольксваген Поло" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Хендай Акцент". В результате столкновения травмы получили водитель "Хендая" и 8-летний пассажир "Фольксвагена".

По всем фактам происшествий сотрудники ГИБДД проводят проверки и выясняют обстоятельства аварий.

