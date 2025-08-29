Автобус сбил пожилого велосипедиста на улице Красных Зорь Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утром 31 августа произошла авария с участием рейсового автобуса и пожилого велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось около 8:20 на улице Красных Зорь у дома №23. По предварительной информации, 86-летний мужчина ехал на велосипеде по проезжей части. В какой-то момент он начал поворачивать налево — вне зоны перекрёстка — прямо перед приближающимся автобусом маршрута №76.

ЛИАЗ ехал со стороны улицы Чаадаева в направлении улицы Красных Зорь. Водитель автобуса не успел среагировать, и произошло столкновение.

В результате наезда велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу №39. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия начато административное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.

