31 августа 2025 16:57  [115] Автобус сбил пожилого велосипедиста на улице Красных Зорь
31 августа 2025 15:21  [150] Точки сбыта суррогата в Балахне ищут после смерти пяти человек
31 августа 2025 14:15  [179] СК завел дело после гибели пяти человек от суррогатного алкоголя в Балахне
31 августа 2025 13:20  [268] Пять человек погибли в Балахне после употребления суррогатного алкоголя
31 августа 2025 12:59  [209] "Шевроле" и "Гранта" влетели в остановку в Дзержинске: есть пострадавшие
31 августа 2025 09:27  [295] КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде
30 августа 2025 16:20  [386] Почти 900 лишённых прав нижегородцев повторно сели пьяными за руль в этом году
30 августа 2025 10:23  [560] Подросток на мопеде погиб в ДТП в Нижнем Новгороде
30 августа 2025 09:55  [412] Убившему двух лосей браконьеру из Тоншаева грозит 5 лет тюрьмы
29 августа 2025 19:58  [567] Полиция нашла водителя, ехавшего без прав по встречке на Сенной площади
Происшествия

Автобус сбил пожилого велосипедиста на улице Красных Зорь

31 августа 2025 16:57
Автобус сбил пожилого велосипедиста на улице Красных Зорь

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утром 31 августа произошла авария с участием рейсового автобуса и пожилого велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось около 8:20 на улице Красных Зорь у дома №23. По предварительной информации, 86-летний мужчина ехал на велосипеде по проезжей части. В какой-то момент он начал поворачивать налево — вне зоны перекрёстка — прямо перед приближающимся автобусом маршрута №76.

ЛИАЗ ехал со стороны улицы Чаадаева в направлении улицы Красных Зорь. Водитель автобуса не успел среагировать, и произошло столкновение.

В результате наезда велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу №39. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия начато административное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области в результате столкновения "Шевроле" и "Гранта" влетели в остановку: один человек пострадал.

Теги:
Велоспорт ГИБДД ДТП
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
