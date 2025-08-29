Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 августа 2025 09:27  [127] КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде
30 августа 2025 16:20  [320] Почти 900 лишённых прав нижегородцев повторно сели пьяными за руль в этом году
30 августа 2025 10:23  [486] Подросток на мопеде погиб в ДТП в Нижнем Новгороде
30 августа 2025 09:55  [340] Убившему двух лосей браконьеру из Тоншаева грозит 5 лет тюрьмы
29 августа 2025 19:58  [522] Полиция нашла водителя, ехавшего без прав по встречке на Сенной площади
29 августа 2025 17:20  [473] Нижегородца обвиняют в покушении на убийство жителя Кемеровской области
29 августа 2025 16:50  [477] Пожар в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде: эвакуированы 25 человек
29 августа 2025 14:14  [446] Гибель рабочего при падении с 5-го этажа в Новинках обернулось уголовным делом
29 августа 2025 12:13  [493] Полиция раскрыла серию краж на стройке М-12 в Нижегородской области
29 августа 2025 11:45  [478] Суд распустил третью коллегию присяжных по делу об убийстве росгвардейца
Происшествия

КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде

31 августа 2025 09:27  [127] Происшествия
КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Четыре транспортных средства столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Авария произошла 30 августа в районе дома № 302.

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и допустил наезд на микроавтобус "Газель". От удара тот отбросило на легковой автомобиль ВАЗ-2109, который, в свою очередь, столкнулся с ещё одной "Газелью".

В результате цепной аварии травмы получил водитель ВАЗа — мужчина 1972 года рождения. Его осмотрели врачи, однако от госпитализации он отказался.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток на мопеде погиб в результате ДТП в Нижнем Новгороде. Напомним также, что 16-летний мотоциклист разбился насмерть в Сосновском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 08:05  [579] Гострудинспекция разбирается в смертельном ДТП на М-7 в Володарском округе
28 августа 2025 16:22  [618] Третье ДТП с грузовиком в Нижегородской области за сутки: погибли два человека
25 августа 2025 18:50  [926] Машина всмятку: ДТП со смертельным исходом произошло в Павловском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных