КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Четыре транспортных средства столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Авария произошла 30 августа в районе дома № 302.

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и допустил наезд на микроавтобус "Газель". От удара тот отбросило на легковой автомобиль ВАЗ-2109, который, в свою очередь, столкнулся с ещё одной "Газелью".

В результате цепной аварии травмы получил водитель ВАЗа — мужчина 1972 года рождения. Его осмотрели врачи, однако от госпитализации он отказался.

Обстоятельства инцидента уточняются.

