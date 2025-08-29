КамАЗ спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Фото:
Четыре транспортных средства столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Авария произошла 30 августа в районе дома № 302.
По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и допустил наезд на микроавтобус "Газель". От удара тот отбросило на легковой автомобиль ВАЗ-2109, который, в свою очередь, столкнулся с ещё одной "Газелью".
В результате цепной аварии травмы получил водитель ВАЗа — мужчина 1972 года рождения. Его осмотрели врачи, однако от госпитализации он отказался.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток на мопеде погиб в результате ДТП в Нижнем Новгороде. Напомним также, что 16-летний мотоциклист разбился насмерть в Сосновском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+