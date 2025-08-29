Школу на 1600 мест открыли в нижегородском "Зените"

Фото:
В Советском районе Нижнего Новгорода начала работу самая крупная муниципальная школа, размещенная в одном здании и рассчитанная на 1600 учащихся. Образовательное учреждение №189, построенное в микрорайоне "Зенит", стало одним из самых современных проектов в сфере школьного строительства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
На торжественной линейке в День знаний присутствовали глава города Юрий Шалабаев, председатель городской Думы Евгений Чинцов и министр строительства региона Дмитрий Груничев.
По словам Шалабаева, школа №189 — это не просто здание, а полноценный образовательный комплекс с профильными классами, лабораториями, тремя спортзалами и собственной лыжной базой.
Директор школы Ирина Довгаль подчеркнула, что концепция учреждения вдохновлена образом города будущего. Внутреннее пространство поделено на тематические корпуса с названиями вроде "Академгородок", "Олимпийский квартал" и "Технолаб". Коридоры и переходы между ними символически оформлены как улицы и проспекты. Сейчас в школе сформировано 50 классов, полностью укомплектованных педагогами и учениками.
Председатель городской Думы Евгений Чинцов выразил уверенность, что школа №189 задаст новый стандарт качества образования в городе. Он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта, и отметил, что у учеников теперь есть все возможности для развития и побед.
Также в День знаний Юрий Шалабаев посетил Анкудиновскую среднюю школу, где в прошлом году открылся новый корпус. Сейчас здесь обучается до 1400 человек. В школе функционируют профильные классы, бассейн для разных возрастов, а также инженерные и технологические направления. Он отметил, что за последние пять лет в городе открыто более 12 современных учебных заведений.
По словам директора Натальи Мазуревич, в этом году в школу пришли 264 первоклассника — рекордный показатель. В двух корпусах учреждения реализуется современный подход к обучению с упором на естественно-научные дисциплины.
Глава местного самоуправления Кстовского округа Иван Уланов и уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова также поздравили учеников и родителей с началом учебного года, пожелав им успехов, терпения и взаимопонимания.
Ранее сообщалось, что новые корпуса построили для нижегородских школ №188 и №96.
Также стало известно, что свыше 14 тысяч первоклашек сели за парты в Нижнем Новгороде 1 сентября.
