Свыше 14 тысяч первоклашек сядут за парты в Нижнем Новгороде 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, в Нижнем Новгороде за парты сядут свыше 144 тысяч школьников. Среди них особенно важным этот день станет для 14 тысяч первоклашек, которые впервые придут в школу.
Мэр Юрий Шалабаев поздравил жителей с началом учебного года. Он отметил, что 1 сентября сопровождает человека всю жизнь: сначала дети бегут на линейку, позже возвращаются студентами в вузы, затем провожают собственных детей и встречают праздник уже вместе с внуками.
"Поздравляю с Днем знаний всех ребят, педагогов и родителей! Пусть новый учебный год подарит всем радость открытий, новые впечатления и теплые встречи!" — написал Шалабаев в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к приёму детей 1 сентября.
