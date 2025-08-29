Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Свыше 14 тысяч первоклашек сядут за парты в Нижнем Новгороде 1 сентября

01 сентября 2025 09:10
Свыше 14 тысяч первоклашек сядут за парты в Нижнем Новгороде 1 сентября

Фото: Александр Воложанин

В День знаний, 1 сентября, в Нижнем Новгороде за парты сядут свыше 144 тысяч школьников. Среди них особенно важным этот день станет для 14 тысяч первоклашек, которые впервые придут в школу.

Мэр Юрий Шалабаев поздравил жителей с началом учебного года. Он отметил, что 1 сентября сопровождает человека всю жизнь: сначала дети бегут на линейку, позже возвращаются студентами в вузы, затем провожают собственных детей и встречают праздник уже вместе с внуками.

"Поздравляю с Днем знаний всех ребят, педагогов и родителей! Пусть новый учебный год подарит всем радость открытий, новые впечатления и теплые встречи!" — написал Шалабаев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к приёму детей 1 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
1 сентября Школы
