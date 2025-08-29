Госинспекция труда проверяет нападение на работника нижегородского "Магнита" Общество

Региональная Госинспекция труда проверяет нападение на сотрудника нижегородского "Магнита". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По официальным данным, инцидент произошел вечером 29 августа 2025 года. По словам пострадавшего, 28-летнего сотрудника розничной сети "Магнит", на него напал неизвестный во время его рабочей смены и нанес удары по лицу и голове. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, рассказав врачам, что трудоустроен в АО "Тандер", однако точное место происшествия он не уточнил.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга, а также ушибы мягких тканей головы и нижней челюсти.

Со слов главного государственного инспектора труда по Нижегородской области Ильи Мошеса, в настоящее время проводится проверка достоверности полученной информации.

"Организовано взаимодействие с компетентными органами, устанавливаются обстоятельства происшествия и факт трудовых отношений", – отметил он.

Также ожидается медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученных травм.

Мошес напомнил: при тяжёлом несчастном случае работодатель обязан в течение суток уведомить о происшествии в установленном порядке.

Ранее в Госинспекции сообщали, что устанавливают причины и обстоятельства отравления сотрудника супермаркета "Спар" в Нижнем Новгороде хлоркой.