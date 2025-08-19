Сотрудник нижегородского "Спара" отравился хлором во время уборки

Сотрудник супермаркета "Спар" в Нижнем Новгороде отравился хлоркой. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.
По официальным данным, инцидент произошел в полдень 19 августа в магазине на Казанском шоссе. Во время уборки помещений сотрудник надышался дезинфицирующим средством с запахом хлора.
По предварительным данным, у пострадавшего работника ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" диагностировано токсическое воздействие газообразного хлора.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что 55-летний сотрудник частного охранного предприятия "Гард-Регион" пострадал при исполнении служебных обязанностей в Нижнего Новгорода.
