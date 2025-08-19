Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 августа 2025 18:30  [51] Сотрудник нижегородского "Спара" отравился хлором во время уборки
26 августа 2025 17:56  [117] Экс-программиста "Яндекса" из Нижнего Новгорода осудили на 15 лет за госизмену
26 августа 2025 17:41  [173] Уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция
26 августа 2025 17:33  [143] СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Сухобезводном
26 августа 2025 14:20  [187] Убившего двух лосей браконьера поймали в нижегородском лесу
26 августа 2025 13:27  [225] 46-летний мужчина сгорел заживо в частном доме под Нижним Новгородом
26 августа 2025 12:20  [249] Подпольное производство табачных изделий накрыли в Арзамасе
26 августа 2025 11:55  [330] 16-летний мотоциклист разбился насмерть в Нижегородской области
26 августа 2025 11:17  [225] Безработная нижегородка перевела мошенникам почти 2 млн рублей
26 августа 2025 08:59  [347] Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
Происшествия

Сотрудник нижегородского "Спара" отравился хлором во время уборки

26 августа 2025 18:30  [51] Происшествия
Сотрудник нижегородского Спара отравился хлором во время уборки

Сотрудник супермаркета "Спар" в Нижнем Новгороде отравился хлоркой. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда. 

По официальным данным, инцидент произошел в полдень 19 августа в магазине на Казанском шоссе. Во время уборки помещений сотрудник надышался дезинфицирующим средством с запахом хлора.

По предварительным данным, у пострадавшего работника ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" диагностировано токсическое воздействие газообразного хлора. 

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 55-летний сотрудник частного охранного предприятия "Гард-Регион" пострадал при исполнении служебных обязанностей в  Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
Поделиться:
Новости по теме
25 августа 2025 18:28  [431] Рабочий разбился насмерть при падении с высоты 4-го этажа в Новинках
22 августа 2025 15:37  [595] Врачу стало плохо при заборе крови у пациента в Нижнем Новгороде
15 августа 2025 18:00  [886] Оператор почты пострадала при нападении в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных