Сотрудник нижегородского "Спара" отравился хлором во время уборки Происшествия

Сотрудник супермаркета "Спар" в Нижнем Новгороде отравился хлоркой. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

По официальным данным, инцидент произошел в полдень 19 августа в магазине на Казанском шоссе. Во время уборки помещений сотрудник надышался дезинфицирующим средством с запахом хлора.

По предварительным данным, у пострадавшего работника ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" диагностировано токсическое воздействие газообразного хлора.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 55-летний сотрудник частного охранного предприятия "Гард-Регион" пострадал при исполнении служебных обязанностей в Нижнего Новгорода.