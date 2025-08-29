Мигрант получил 12 лет колонии за надругательство над ребенком в Кстове Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Надругавшегося над 11-летней девочкой мигранта осудили в Нижегородской области, сообщили в СУ СКР по региону.

Преступление было совершено вечером 19 мая текущего года в гаражном массиве около парка "Юбилейный" в Кстове. Со своей жертвой 19-летний уроженец одной из республик в Средней Азии познакомился в соцсетях. Парень предложил ей встретиться. На рандеву он, как выразились в силовом ведомстве, "совершил иные действия сексуального характера".

Извращенца задержали в пекарне, где он работал. Позже его заключили под стражу.

Суд приговорил виновного к 12 годам и трем месяцам в колонии строгого режима.