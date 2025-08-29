"Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов Спорт

В Нижнем Новгороде хоккеисты "Торпедо" одержали победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в товарищеской встрече. Матч на льду КРК "Нагорный", прошедший 2 сентября, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Дубль в составе нижегородцев оформил нападающий Василий Атанасов. Ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. Решающий буллит реализовал Михаил Абрамов. У соперников отличились Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников.

Для "Торпедо" эта победа стала первой в шести предсезонных матчах. Новый сезон КХЛ команда начнёт 6 сентября домашней игрой (6+) против "Салавата Юлаева".

