"Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов

В Нижнем Новгороде хоккеисты "Торпедо" одержали победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в товарищеской встрече. Матч на льду КРК "Нагорный", прошедший 2 сентября, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Дубль в составе нижегородцев оформил нападающий Василий Атанасов. Ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. Решающий буллит реализовал Михаил Абрамов. У соперников отличились Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников.
Для "Торпедо" эта победа стала первой в шести предсезонных матчах. Новый сезон КХЛ команда начнёт 6 сентября домашней игрой (6+) против "Салавата Юлаева".
Напомним, что ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+