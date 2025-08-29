Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Последние новости рубрики Спорт
02 сентября 2025 18:25  [119] "Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов
02 сентября 2025 14:22  [132] Футбольный фестиваль-турнир провели для многодетных семей в Нижегородской области
02 сентября 2025 14:20  [190] Глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло передал мотоцикл в зону СВО
02 сентября 2025 09:30  [260] ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом"
01 сентября 2025 12:17  [422] Благотворительный забег "Сила жизни" пройдет на Гребном канале в сентябре
31 августа 2025 17:25  [595] Никитин поздравил нижегородскую "Норманочку" с успехом на Кубке мира
31 августа 2025 16:34  [560] Нижегородское "Торпедо" завершило Кубок мэра Москвы серией поражений
31 августа 2025 11:45  [496] Нижегородский энергетик добрался до вершины Эльбруса
31 августа 2025 09:54  [566] Нижегородская "Норманочка" завоевала серебро на Кубке мира
31 августа 2025 08:56  [495] "Пари НН" проиграл "Зениту" 0:2
Спорт

"Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов

02 сентября 2025 18:25  [119] Спорт
Торпедо вырвало победу у Автомобилиста в серии буллитов

В Нижнем Новгороде хоккеисты "Торпедо" одержали победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в товарищеской встрече. Матч на льду КРК "Нагорный", прошедший 2 сентября, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Дубль в составе нижегородцев оформил нападающий Василий Атанасов. Ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. Решающий буллит реализовал Михаил Абрамов. У соперников отличились Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников.

Для "Торпедо" эта победа стала первой в шести предсезонных матчах. Новый сезон КХЛ команда начнёт 6 сентября домашней игрой (6+) против "Салавата Юлаева".

Напомним, что ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом".

ХК "Торпедо" Хоккей
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных