Спорт

Нижегородское "Торпедо" продолжает предсезонную серию поражений

29 августа 2025 18:16
Нижегородское Торпедо продолжает предсезонную серию поражений

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Хоккейный клуб "Торпедо" проиграл минскому "Динамо" в матче группового этапа Кубка мэра Москвы.

Нижегородцы начинают атаковать с первой минуты, создавая острые моменты. И на 9-й минуте Никита Рожков забивает первый гол за клуб. Мгновенно отвечают минчане, распечатывая ворота Дениса Костина. Первый период заканчивается со счетом 1:1, "Торпедо" в два раза перебросало соперника, но снова подводит реализация при большом количестве атак.

Второй игровой отрезок совсем не задался для "Торпедо". Забить не удается, а вот пропускают нижегородцы сразу два гола.

В начале третьего периода Егор Виноградов отыгрывает одну шайбу и сокращает разрыв. Через пять минут Никита Рожков ловит соперника на ошибке в его зоне, отдает передачу Илье Чефанову, который точным броском направляет шайбу в ворота Фукале, сравнивая счет. Но "Динамо" сразу же отвечает и снова меняет счет в свою пользу – 3:4.

После четвертой шайбы нижегородцы "расклеились". Меньше чем за четыре минуты "Динамо" поражает ворота "Торпедо" еще три раза.

Ни тайм-аут, ни большинство не помогают "автозаводцам" отыграться. Встреча заканчивается с разгромным счетом 3:7. На данный момент это самый результативный матч предсезонного турнира в Москве.

40 бросков в створ нанесло сопернику "Торпедо", но снова проигрывает из-за собственных ошибок. Пока еще ни одной победы не одержали нижегородцы в "предсезонке". С учетом прошлого сезона это 13-е поражение подряд.  Еще один матч в турнире "Торпедо" сыграет 31 августа. Соперник определится позже.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует уже на следующей неделе. 6 сентября на домашнем льду нижегородцы примут "Салава Юлаев".

