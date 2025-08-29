Нижегородское метро вернуло пассажирам более сотни забытых вещей Общество

С начала 2025 года сотрудники нижегородского метрополитена передали владельцам 114 забытых предметов, пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на данные МП "Нижегородское метро".

Согласно информации, чаще всего пассажиры оставляют в вагонах и на станциях зонты, транспортные карты, мобильные телефоны, сменную обувь и одежду.

Среди наиболее необычных находок этого года — электросамокат, оставленный кем-то из пассажиров.

При этом общее число обращений о потерянных вещах снизилось на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сообщалось, что с прошлой зимы находить пропавших питомцев нижегородцам помогает искусственный интеллект.