Нижегородское метро вернуло пассажирам более сотни забытых вещей

Нижегородское метро вернуло пассажирам более сотни забытых вещей

03 сентября 2025 10:26

С начала 2025 года сотрудники нижегородского метрополитена передали владельцам 114 забытых предметов, пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на данные МП "Нижегородское метро". 

Согласно информации, чаще всего пассажиры оставляют в вагонах и на станциях зонты, транспортные карты, мобильные телефоны, сменную обувь и одежду.

Среди наиболее необычных находок этого года — электросамокат, оставленный кем-то из пассажиров.

При этом общее число обращений о потерянных вещах снизилось на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сообщалось, что с прошлой зимы находить пропавших питомцев нижегородцам помогает искусственный интеллект. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных