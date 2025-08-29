Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2025 13:26  [36] Больную туберкулезом нижегородку принудительно доставили в диспансер
03 сентября 2025 13:07  [79] Пригородные электрички в Нижнем Новгороде временно изменят маршруты
03 сентября 2025 12:46  [111] Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
03 сентября 2025 12:28  [110] Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска
03 сентября 2025 12:19  [112] Екатерина Лебедева: "Интерес к инженерным профессиям повышается, и это вполне закономерно"
03 сентября 2025 12:11  [142] "Не злиться, не завидовать, улыбаться": Екатерина Андреева раскрыла секрет успеха
03 сентября 2025 12:05  [127] Около 240 нижегородцев вступили в Российское военно-историческое общество
03 сентября 2025 11:38  [141] Подрядчик устраняет недочеты после благоустройства у Автозаводского универмага
03 сентября 2025 11:26  [162] Билайн запустил новый формат франшизы
03 сентября 2025 11:01  [146] Собственник вернул более 5 га в сельхозоборот в Нижегородской области
Общество

Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска

03 сентября 2025 12:28  [110] Общество
Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска

В родильных домах и перинатальных центрах Нижнего Новгорода и Дзержинска теперь доступен бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области.

Особое внимание уделили учреждениям, расположенным в районах с ограниченным мобильным интернетом. В частности, бесплатный доступ к сети появился в нижней части города и на территории Кстовского района, недавно вошедшего в состав Нижнего Новгорода.

Так, в областном перинатальном центре городской клинической больницы № 40, расположенном в Автозаводском районе, установлено 17 точек Wi-Fi. В роддоме № 4 организовано 6 точек доступа, а в родильном отделении Кстовской ЦРБ — 4.

Кроме того, 14 точек Wi-Fi работают в Дзержинском перинатальном центре.

Ранее в регионе была запущена интерактивная карта с адресами всех доступных точек общественного Wi-Fi. Сейчас на ней отмечено более 1600 объектов по всей области.

Карту можно найти на портале "Карта жителя Нижегородской области", а также через сайт правительства региона в разделе "Карта Wi-Fi".

Удобный доступ к карте возможен и через мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области". Оно позволяет загрузить карту нужного населённого пункта для работы в офлайн-режиме. Регистрация для этого не требуется.

Если точка Wi-Fi не работает или адрес указан неверно, об этом можно сообщить через портал "Карта жителя" либо по телефону горячей линии 122 (после соединения нажмите цифру 5). Обращения принимаются с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу — с 8:00 до 13:30.

Бизнес-представители также могут внести свой вклад, предложив бесплатный интернет в своих заведениях. Для этого нужно заполнить форму на портале "Карта жителя Нижегородской области". Новые точки Wi-Fi регулярно добавляются на карту.

Ранее бесплатные Wi-Fi точки стали доступны в Кстове. Также сообщалось, что в Нижегородской области карту общественного Wi-Fi расширили. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет роддом Связь
Поделиться:
Новости по теме
12 августа 2025 11:15  [669] Более 300 новых точек бесплатного Wi-Fi доступно в Нижегородской области
08 августа 2025 10:18  [1570] Нижегородцы смогут пользоваться интернетом при его отключениях
04 июля 2025 16:24  [1314] Бесплатный Wi-Fi заработал на "умных" остановках в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных