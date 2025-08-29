Бесплатный Wi-Fi заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска Общество

В родильных домах и перинатальных центрах Нижнего Новгорода и Дзержинска теперь доступен бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области.

Особое внимание уделили учреждениям, расположенным в районах с ограниченным мобильным интернетом. В частности, бесплатный доступ к сети появился в нижней части города и на территории Кстовского района, недавно вошедшего в состав Нижнего Новгорода.

Так, в областном перинатальном центре городской клинической больницы № 40, расположенном в Автозаводском районе, установлено 17 точек Wi-Fi. В роддоме № 4 организовано 6 точек доступа, а в родильном отделении Кстовской ЦРБ — 4.

Кроме того, 14 точек Wi-Fi работают в Дзержинском перинатальном центре.

Ранее в регионе была запущена интерактивная карта с адресами всех доступных точек общественного Wi-Fi. Сейчас на ней отмечено более 1600 объектов по всей области.

Карту можно найти на портале "Карта жителя Нижегородской области", а также через сайт правительства региона в разделе "Карта Wi-Fi".

Удобный доступ к карте возможен и через мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области". Оно позволяет загрузить карту нужного населённого пункта для работы в офлайн-режиме. Регистрация для этого не требуется.

Если точка Wi-Fi не работает или адрес указан неверно, об этом можно сообщить через портал "Карта жителя" либо по телефону горячей линии 122 (после соединения нажмите цифру 5). Обращения принимаются с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу — с 8:00 до 13:30.

Бизнес-представители также могут внести свой вклад, предложив бесплатный интернет в своих заведениях. Для этого нужно заполнить форму на портале "Карта жителя Нижегородской области". Новые точки Wi-Fi регулярно добавляются на карту.

Ранее бесплатные Wi-Fi точки стали доступны в Кстове. Также сообщалось, что в Нижегородской области карту общественного Wi-Fi расширили.