Последние новости рубрики Экономика
05 сентября 2025 16:30 Облправительство закупает 44 авто для нижегородского ГУФСИН
05 сентября 2025 16:11  [86] Нижегородские и белорусские промышленные предприятия обсудили возможности кооперации в области новых технологий
05 сентября 2025 12:14  [207] Нижегородской области дадут 7,5 млрд рублей на дорогу к индустриальной площадке
05 сентября 2025 09:58  [250] В Нижнем Новгороде обсудили меры поддержки участников СВО для открытия бизнеса
05 сентября 2025 07:00  [252] Росстат фиксирует рост средней зарплаты нижегородцев до 84 тысяч рублей
04 сентября 2025 19:19  [300] АПК Нижегородской области получит дополнительные средства на поддержку кадров
04 сентября 2025 14:19  [382] Экономический ущерб от одного заболевшего гриппом составляет 44 тысячи рублей
04 сентября 2025 13:21  [315] ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования во втором полугодии
04 сентября 2025 12:12  [340] Более 300 млрд рублей направлено на госпрограммы в Нижегородской области
04 сентября 2025 11:52  [323] Рынок сбережений в России вырастет на 17% по итогам года
Экономика

Облправительство закупает 44 авто для нижегородского ГУФСИН

05 сентября 2025 16:30  [95] Экономика
Облправительство закупает 44 авто для нижегородского ГУФСИН

Министерство региональной безопасности Нижегородской области объявило сразу три тендера на приобретение автомобилей для нужд регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН). Об этом сообщается на сайте госзакупок. Общая стартовая сумма контрактов составляет свыше 58 млн рублей.

В рамках первого аукциона планируется закупить 30 белых пятиместных седанов. На эту закупку предусмотрено 33,3 млн рублей.

Вторая закупка предусматривает приобретение 10 черных пятиместных седанов. Начальная стоимость этого контракта составляет 16,7 млн рублей.

Третья часть тендера касается четырех белых семиместных универсалов. На их покупку региональные власти готовы потратить чуть более 8 млн рублей.

Все автомобили должны быть новыми и выпущены не ранее 2024 года. 

Определение победителей по всем лотам запланировано на 16 сентября. Машины должны быть поставлены в течение двух месяцев после подписания контракта. 

Ранее сообщалось, что 1,4 млн рублей выделено на ремонт кровли нижегородского метро.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госзакупки ФСИН
