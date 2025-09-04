Облправительство закупает 44 авто для нижегородского ГУФСИН Экономика

Министерство региональной безопасности Нижегородской области объявило сразу три тендера на приобретение автомобилей для нужд регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН). Об этом сообщается на сайте госзакупок. Общая стартовая сумма контрактов составляет свыше 58 млн рублей.

В рамках первого аукциона планируется закупить 30 белых пятиместных седанов. На эту закупку предусмотрено 33,3 млн рублей.

Вторая закупка предусматривает приобретение 10 черных пятиместных седанов. Начальная стоимость этого контракта составляет 16,7 млн рублей.

Третья часть тендера касается четырех белых семиместных универсалов. На их покупку региональные власти готовы потратить чуть более 8 млн рублей.

Все автомобили должны быть новыми и выпущены не ранее 2024 года.

Определение победителей по всем лотам запланировано на 16 сентября. Машины должны быть поставлены в течение двух месяцев после подписания контракта.

