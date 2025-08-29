125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2025 10:41  [43] 1,4 млн рублей направят на ремонт крови нижегородского метро
01 сентября 2025 10:21  [93] Карантин по бешенству ввели в двух деревнях Нижегородской области
01 сентября 2025 10:15  [100] Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября
01 сентября 2025 09:43  [170] Нижегородцам запретили продавать землю отдельно от дачи и разделять дома
01 сентября 2025 09:25  [150] Четыре новые школы откроются в Нижегородской области 1 сентября
01 сентября 2025 09:10  [152] Свыше 14 тысяч первоклашек сядут за парты в Нижнем Новгороде 1 сентября
01 сентября 2025 08:00  [174] Как воспитать здорового ребенка: советы нижегородского врача
01 сентября 2025 07:45  [58] Евгений Люлин: "Образование — фундамент для развития государства"
01 сентября 2025 07:04  [86] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний 1 сентября
01 сентября 2025 06:41  [253] Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА
Общество

1,4 млн рублей направят на ремонт крови нижегородского метро

01 сентября 2025 10:41  [43] Общество
1,4 млн рублей направят на ремонт крови нижегородского метро

Фото: Александр Воложанин

МП "Нижегородское метро" объявило аукцион на проведение ремонта кровли над лестничным сходом №3 станции метро "Заречная". Информация размещена на портале госзакупок.

Работы будут проводиться на основании проектной документации, разработанной еще в 2013 году при строительстве павильона над выходом со станции.

Цель ремонта — устранить протечки, возникшие из-за нарушения герметичности кровельных стыков, а также обеспечить безопасность пассажиров.

Начальная стоимость контракта составляет 1,39 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных средств метрополитена.

Согласно условиям закупки, подрядчик обязан завершить ремонт в срок не позднее 30 рабочих дней с момента подписания договора. По согласованию с заказчиком работы могут быть выполнены досрочно.

Участвовать в электронном аукционе смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Приём заявок стартует 2 сентября и завершится 9 сентября. Итоги планируется подвести 12 сентября.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде стартовали масштабные ремонтные работы на входе №6. Там появится крытый павильон. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Метро Ремонтные работы
