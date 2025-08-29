1,4 млн рублей направят на ремонт крови нижегородского метро Общество

Фото: Александр Воложанин

МП "Нижегородское метро" объявило аукцион на проведение ремонта кровли над лестничным сходом №3 станции метро "Заречная". Информация размещена на портале госзакупок.

Работы будут проводиться на основании проектной документации, разработанной еще в 2013 году при строительстве павильона над выходом со станции.

Цель ремонта — устранить протечки, возникшие из-за нарушения герметичности кровельных стыков, а также обеспечить безопасность пассажиров.

Начальная стоимость контракта составляет 1,39 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных средств метрополитена.

Согласно условиям закупки, подрядчик обязан завершить ремонт в срок не позднее 30 рабочих дней с момента подписания договора. По согласованию с заказчиком работы могут быть выполнены досрочно.

Участвовать в электронном аукционе смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Приём заявок стартует 2 сентября и завершится 9 сентября. Итоги планируется подвести 12 сентября.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде стартовали масштабные ремонтные работы на входе №6. Там появится крытый павильон.