Маршруты общественного транспорта изменят в Нижнем Новгороде 6-7 сентября Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде временно изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия. Об этом сообщили в мэрии.

Так, электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 будут курсировать до остановки "Речное училище" по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печерской. В обратную сторону — по улице Пискунова от "Речного училища".

Автобусы:

№1, №68 будут ходить до конечной остановки "Улица Варварская".

№3, №61: в направлении нагорной части — через метромост, улицы Одесскую, Горького, Крупской, Малую Ямскую, площадь Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, Варварскую. В обратном направлении — по Октябрьской и тем же улицам.

№5 будет ходить от улицы Деловой до остановки "Лодочная станция" в обоих направлениях.

№7, №87 — до остановки "Улица Марата".

№9, №38, №66, №67: в направлении площади Революции — через Московское шоссе, разворот у тоннеля, улицу Романова. Обратное направление — без изменений.

№13, №19, №45, №90, №226, №304: в сторону нагорной части — через метромост, Одесскую, Горького, Крупскую, Малую Ямскую, площадь Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, Варварскую, Пискунова. В сторону заречной части — через Пискунова, Варварскую, Октябрьскую, Ошарскую и далее по обычному маршруту.

№18: в сторону нагорной части — через Мещерский бульвар, Бетанкура, Мурашкинскую, Московское шоссе (разворот у дома №13), метромост, Одесскую, Горького, Крупскую, Ильинскую, Маслякова. Обратно — через Горького, Ильинскую, Малую Покровскую, Маслякова и далее по маршруту.

№22, №41: аналогично №18, но в заречную часть — до улицы Ивана Романова.

№24 будет ходить в направлении нагорной части города — по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура и Мурашкинской, Московскому шоссе (разворот напротив дома №13), по метромосту, улицам Одесской, Горького, Крупской, Малой Ямской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова. В обратном направлении — по улицам Пискунова, Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, Ильинской, Малой Покровской, Маслякова, Малой Ямской, Крупской, Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару.

№26, №43, №78, №94: через метромост, Одесскую, Горького, Крупской, Ильинскую, Маслякова. Обратно — через Малую Покровскую и др.

№31: до конечной остановки "Водная академия".

№40, №64, №97: по улице Пискунова в обоих направлениях.

№42: до остановки "Улица Добролюбова".

№52: в направлении нагорной части города — по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Московскому шоссе, с разворотом напротив дома №13 по Московскому шоссе, по метромосту, улицам Одесской, Горького, Крупской, Малой Ямской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской до конечной остановки "Улица Варварская". В направлении заречной части города — от начальной остановки "Улица Варварская" по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, Ильинской, Малой Покровской, Маслякова, Малой Ямской, Крупской, Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Мурашкинской, Бетанкура.

№70: маршрут от станции метро "Стрелка" через Карла Маркса, Акимова, Мурашкинскую, Московское шоссе (разворот), метромост и далее по центру.

№71, №95: через метромост, Одесскую, Горького, Крупской, Малую Ямскую, площадь Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, до "Улицы Варварской" в обоих направлениях.

На всех изменённых маршрутах будут действовать остановки в местах существующих остановочных пунктов.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Напомним, в эти дни также будет ограничено движение на некоторых центральных улицах, в частности, на Волжской и Нижневолжской набережных, на Канавинском мосту, улицах Бетанкура, Пролетарской, Самаркандской и других.