Полицейские и волонтёры оперативно нашли пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции совместно с волонтёрами успешно разыскали 9-летнего мальчика, который ушёл с детской площадки и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел накануне, 6 августа. Около 16:20 в дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Приокский район, поступило сообщение о пропаже ребёнка. Информацию передало социальное учреждение, в котором он находился.
Правоохранители незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. К поискам подключились также добровольцы.
Спустя несколько часов мальчика удалось найти.
Ранее сообщалось, что более 200 человек пропали в Нижегородской области в августе.
