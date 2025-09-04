Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Полицейские и волонтёры оперативно нашли пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде

07 сентября 2025 09:55  [112] Общество
Полицейские и волонтёры оперативно нашли пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции совместно с волонтёрами успешно разыскали 9-летнего мальчика, который ушёл с детской площадки и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел накануне, 6 августа. Около 16:20 в дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Приокский район, поступило сообщение о пропаже ребёнка. Информацию передало социальное учреждение, в котором он находился.

Правоохранители незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. К поискам подключились также добровольцы.

Спустя несколько часов мальчика удалось найти. 

Ранее сообщалось, что более 200 человек пропали в Нижегородской области в августе.

Ранее сообщалось, что более 200 человек пропали в Нижегородской области в августе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных