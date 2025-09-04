Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Синоптики обещают нижегородцам сухую и солнечную неделю

07 сентября 2025 13:41
Синоптики обещают нижегородцам сухую и солнечную неделю

Жителей Нижнего Новгорода ждет стабильная и комфортная погода в течение всей рабочей недели. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода",  осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться на уровне от 18 до 23 градусов тепла.

В понедельник, 8 сентября, ожидается переменная облачность без дождей. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью — до 14.

Во вторник, 9 сентября, будет ясно и сухо. Температура днем составит около 19 градусов, ночью — около 10.

В среду, 10 сентября, днем сохранится солнечная погода, а ночью возможна небольшая облачность. Температура останется на уровне предыдущего дня: до 19 градусов днем и около 10 ночью.

В четверг, 11 сентября, прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем потеплеет до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10.

В пятницу, 12 сентября, будет малооблачно. Дневная температура составит 18 градусов, ночью ожидается около 9.

Выходные также пройдут без дождей. В субботу, несмотря на пасмурную погоду, температура днем достигнет 18 градусов, ночью — около 9. В воскресенье небо прояснится, воздух прогреется до 19 градусов, а ночью будет около 10.

