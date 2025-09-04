Синоптики обещают нижегородцам сухую и солнечную неделю

Жителей Нижнего Новгорода ждет стабильная и комфортная погода в течение всей рабочей недели. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться на уровне от 18 до 23 градусов тепла.
В понедельник, 8 сентября, ожидается переменная облачность без дождей. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью — до 14.
Во вторник, 9 сентября, будет ясно и сухо. Температура днем составит около 19 градусов, ночью — около 10.
В среду, 10 сентября, днем сохранится солнечная погода, а ночью возможна небольшая облачность. Температура останется на уровне предыдущего дня: до 19 градусов днем и около 10 ночью.
В четверг, 11 сентября, прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем потеплеет до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10.
В пятницу, 12 сентября, будет малооблачно. Дневная температура составит 18 градусов, ночью ожидается около 9.
Выходные также пройдут без дождей. В субботу, несмотря на пасмурную погоду, температура днем достигнет 18 градусов, ночью — около 9. В воскресенье небо прояснится, воздух прогреется до 19 градусов, а ночью будет около 10.
