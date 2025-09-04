Миниатюрный Нижний Новгород появился в московском музее

Фото:
В Музее миниатюрной России "Царь-макет" в Москве представили уменьшенную копию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в учреждении.
Все ключевые достопримечательности города воссозданы в масштабе 1:87 и размещены на интерактивной экспозиции, посвященной архитектуре страны.
Макет выполнен из пластика. В числе узнаваемых объектов — Нижегородский кремль, здание ярмарки, Дворец труда, канатная дорога, Московский вокзал и другие знаковые сооружения. По улицам движется транспорт — грузовики, автобусы и легковые автомобили.
В мини-городе смоделирована смена времени суток: вечер длится всего четыре минуты, в это время здания подсвечиваются.
Ранее сообщалось, что школьники создают цифровые копии старинных зданий в Нижнем Новгороде.
