Миниатюрный Нижний Новгород появился в московском музее Культура и отдых

Фото: музей миниатюрной России "Царь-макет"

В Музее миниатюрной России "Царь-макет" в Москве представили уменьшенную копию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в учреждении.

Все ключевые достопримечательности города воссозданы в масштабе 1:87 и размещены на интерактивной экспозиции, посвященной архитектуре страны.

Макет выполнен из пластика. В числе узнаваемых объектов — Нижегородский кремль, здание ярмарки, Дворец труда, канатная дорога, Московский вокзал и другие знаковые сооружения. По улицам движется транспорт — грузовики, автобусы и легковые автомобили.

В мини-городе смоделирована смена времени суток: вечер длится всего четыре минуты, в это время здания подсвечиваются.

