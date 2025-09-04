Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 сентября 2025 16:02  [110] Миниатюрный Нижний Новгород появился в московском музее
06 сентября 2025 13:39  [384] Участник "Голоса" Дмитрий Клычков посвятил новую песню подвигам ветеранов
06 сентября 2025 08:08  [427] Мастера воссоздали исторические двери для дома в центре Нижнего Новгорода
05 сентября 2025 17:45  [466] Две выпускницы НТУ имени Евстигнеева снялись в продолжении сериала "Ронин"
05 сентября 2025 13:29  [422] Нижегородцы поздравляют Когалым
05 сентября 2025 09:54  [331] Билайн определил самые "качающие" концерты Summer Sound в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 18:43  [489] Мероприятия "Столицы закатов" в 2025 году собрали полмиллиона зрителей
04 сентября 2025 18:41  [513] Туроператоры проверяют сообщения о "пляжном вирусе" в Турции
04 сентября 2025 18:17  [481] Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:59  [436] Надпись "Сталинскому соколу" снова появится на нижегородском памятнике Чкалову
Культура и отдых

Миниатюрный Нижний Новгород появился в московском музее

07 сентября 2025 16:02
Миниатюрный Нижний Новгород появился в московском музее

Фото: музей миниатюрной России "Царь-макет"

В Музее миниатюрной России "Царь-макет" в Москве представили уменьшенную копию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в учреждении.

Все ключевые достопримечательности города воссозданы в масштабе 1:87 и размещены на интерактивной экспозиции, посвященной архитектуре страны.

Макет выполнен из пластика. В числе узнаваемых объектов — Нижегородский кремль, здание ярмарки, Дворец труда, канатная дорога, Московский вокзал и другие знаковые сооружения. По улицам движется транспорт — грузовики, автобусы и легковые автомобили.

В мини-городе смоделирована смена времени суток: вечер длится всего четыре минуты, в это время здания подсвечиваются.

Ранее сообщалось, что школьники создают цифровые копии старинных зданий в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Архитектура Музеи
Поделиться:
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
