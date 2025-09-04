Мастера воссоздали исторические двери для дома в центре Нижнего Новгорода

Фото:
Четыре парадные двери воссоздали для дома на улице Сергеевской, 15 в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своём телеграм-канале.
Он отметил, что образ города создаётся не только усилиями властей, но и руками самих жителей, которые бережно реставрируют дома, чинят наличники, красят ставни. По его словам, в Нижнем Новгороде важную роль в этом процессе играет Школа реставрации АСИРИСа, где специалисты возвращают к жизни элементы старинной архитектуры.
Недавняя работа мастеров Евгения Панцева и Александра Аввакумова стала ярким примером бережного отношения к наследию. Они воссоздали четыре парадные двери для дома, который является объектом культурного наследия.
Старые двери находились в аварийном состоянии, поэтому мастера обратились к архивным фотографиям. Новые конструкции изготовлены из термически обработанного дуба, подобранного с расчётом на десятилетия службы.
Как отметил Беркович, двери выполнены в классической филёнчатой технике с резными элементами, созданными вручную. Все детали собраны по старинным технологиям — на шип-пазовых соединениях, почти без использования клея. Это позволит при необходимости ремонтировать двери в будущем.
До весны 2026 года двери будут храниться в Школе реставрации, а затем займут своё место в историческом здании, вернув ему аутентичный облик.
"Так рождается "русский стиль" сегодня. Здорово наблюдать любовь к своему городу, улице или месту и желание сделать его красивым", - подытожил замгубернатора.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановят уникальные деревянные храмы и колокольни.
