Мастера воссоздали исторические двери для дома в центре Нижнего Новгорода

06 сентября 2025 08:08  [103] Культура и отдых
Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Четыре парадные двери воссоздали для дома на улице Сергеевской, 15 в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своём телеграм-канале.

Он отметил, что образ города создаётся не только усилиями властей, но и руками самих жителей, которые бережно реставрируют дома, чинят наличники, красят ставни. По его словам, в Нижнем Новгороде важную роль в этом процессе играет Школа реставрации АСИРИСа, где специалисты возвращают к жизни элементы старинной архитектуры.

Недавняя работа мастеров Евгения Панцева и Александра Аввакумова стала ярким примером бережного отношения к наследию. Они воссоздали четыре парадные двери для дома, который является объектом культурного наследия. 

Старые двери находились в аварийном состоянии, поэтому мастера обратились к архивным фотографиям. Новые конструкции изготовлены из термически обработанного дуба, подобранного с расчётом на десятилетия службы.

Как отметил Беркович, двери выполнены в классической филёнчатой технике с резными элементами, созданными вручную. Все детали собраны по старинным технологиям — на шип-пазовых соединениях, почти без использования клея. Это позволит при необходимости ремонтировать двери в будущем.

До весны 2026 года двери будут храниться в Школе реставрации, а затем займут своё место в историческом здании, вернув ему аутентичный облик.

"Так рождается "русский стиль" сегодня. Здорово наблюдать любовь к своему городу, улице или месту и желание сделать его красивым", - подытожил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановят уникальные деревянные храмы и колокольни. 

АСИРИС ОКН Реставрация
