Фотограф запечатлел "кровавую" Луну над Нижним Новгородом Общество

Фото: Александр Воложанин

7 сентября жители России стали свидетелями редкого астрономического явления — лунного затмения, которого не было в стране последние семь лет.

Луна начала входить в земную тень около 20:31 по московскому времени. Постепенно спутник окрасился в характерный красноватый цвет, из-за чего подобное явление нередко называют "кровавой" Луной.

Фаза полного затмения продлилась почти полтора часа и завершилась в 21:53. Для того чтобы увидеть происходящее, не требовалось никакого оборудования — достаточно было просто взглянуть на небо. В Нижнем Новгороде, например, оно оставалось ясным.

Последний раз жители Европейской части России могли наблюдать полное лунное затмение в июле 2018 года. Тогда событие совпало по времени с великим противостоянием Марса, что сделало его особенно зрелищным.

Ранее астролог рассказал о влиянии "кровавой" Луны на психику.