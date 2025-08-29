Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября, сообщается на сайте планетария имени Г.М. Гречко.

По словам специалистов планетария, для столицы Приволжья это довольно редкое астрономическое явление, которое происходит раз в несколько лет.

Первое касание тени (начало затмения) можно будет наблюдать невооруженным глазом уже в 19:25. Начало полной фазы затмения получится наблюдать с 20:20 до 20:40. Закончится полная фаза затмения в период с 21:45 до 22:00.

Тем временем телеграм-канал проекта AstroAlert, основателем которого является астроном Станислав Короткий, называет предстоящее лунное затмение одним из лучших в ближайшие годы.