Общество

Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября

01 сентября 2025 10:15  [92] Общество
Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородцы смогут наблюдать полное лунное затмение 7 сентября, сообщается на сайте планетария имени Г.М. Гречко.

По словам специалистов планетария, для столицы Приволжья это довольно редкое астрономическое явление, которое происходит раз в несколько лет.

Первое касание тени (начало затмения) можно будет наблюдать невооруженным глазом уже в 19:25. Начало полной фазы затмения получится наблюдать с 20:20 до 20:40. Закончится полная фаза затмения в период с 21:45 до 22:00.

Тем временем телеграм-канал проекта AstroAlert, основателем которого является астроном Станислав Короткий, называет предстоящее лунное затмение одним из лучших в ближайшие годы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Астрономия Планетарий
