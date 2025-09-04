Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Фонд "Сострадание НН" остановил прием новых животных из-за крупного долга

09 сентября 2025 15:07  [138] Общество
Фонд Сострадание НН остановил прием новых животных из-за крупного долга

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородский благотворительный фонд "Сострадание НН" временно прекращает прием новых животных в свой частный приют. Причиной стало накопление долга за лечение подопечных, который к сентябрю достиг более 742 тысяч рублей. Об этом представители фонда сообщили в аккаунтах в социальных сетях.

По словам волонтеров, прошедший год оказался особенно трудным, так как в приют поступило много тяжелобольных животных, часть из которых получила травмы от людей. Все это время расходы на лечение накапливались, и в итоге сумма оказалась неподъемной для организации.

Половину долга волонтеры планируют покрыть собственными силами. Оставшиеся 300 тысяч рублей они рассчитывают собрать через пожертвования.

В фонде подчеркнули, что вынуждены временно приостановить программу помощи новым животным из-за большого количества подопечных.

Ранее сообщалось, что от 250 до 300 различных видов птиц проживают на территории Нижегородской области. 

Благотворительность Животные Фонд
