Фонд "Сострадание НН" остановил прием новых животных из-за крупного долга

Нижегородский благотворительный фонд "Сострадание НН" временно прекращает прием новых животных в свой частный приют. Причиной стало накопление долга за лечение подопечных, который к сентябрю достиг более 742 тысяч рублей. Об этом представители фонда сообщили в аккаунтах в социальных сетях.
По словам волонтеров, прошедший год оказался особенно трудным, так как в приют поступило много тяжелобольных животных, часть из которых получила травмы от людей. Все это время расходы на лечение накапливались, и в итоге сумма оказалась неподъемной для организации.
Половину долга волонтеры планируют покрыть собственными силами. Оставшиеся 300 тысяч рублей они рассчитывают собрать через пожертвования.
В фонде подчеркнули, что вынуждены временно приостановить программу помощи новым животным из-за большого количества подопечных.
