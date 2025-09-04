Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

10 сентября 2025 07:30  Общество
Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА, следует из поста в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко. 

По данным ведомства, ограничения на прием и отправление рейсов вводились в воздушной гавани в 4 часа утра 10 сентября. Отмечалось, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

В 06:11 Росавиация проинформировала о снятии временных ограничений. 

Добавим, что ночью работу приостанавливал аэропорт Сочи. Там ограничения действовали до половины шестого утра. По данным Росавиации, в период действия плана "Ковер" на запасные аэродромы ушли четыре самолета. 

