Главе СК Бастрыкину доложат о незаконной торговле алкоголем в Нижнем Новгороде

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему подробный доклад по уголовному делу, связанному с незаконной реализацией спиртного в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Речь о магазине на улице Светлоярской, где, по словам продавца, круглосуточно реализуют алкогольную продукцию без маркировки. Торговая точка, принадлежащая выходцам из зарубежных стран, вызывает серьезное недовольство у местных жителей. Люди жалуются на постоянные конфликты и беспорядки, которые устраивают покупатели. Обращения в правоохранительные органы долгое время оставались без внимания. Но теперь ситуацией заинтересовались в СК. 

Врио главы Следственного управления СК по Нижегородской области Александр Дыньков распорядился возбудить уголовное дело по статье 171.3 УК РФ — розничная торговля алкогольной продукцией без соответствующей лицензии.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Доклад по делу будет представлен Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что нелегального продавца медицинского спирта лишили лицензии в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Александр Бастрыкин Алкоголь Торговля
