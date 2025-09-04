Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
10 сентября 2025 18:40  [117] Продажа смертельно опасного алкоголя в Сормове обернулась уголовным делом
10 сентября 2025 18:23  [126] Нижегородский бизнесмен Дзепа останется в СИЗО до 13 ноября
10 сентября 2025 16:56  [156] Нижегородец получил 9 лет колонии за финансирование ВСУ
10 сентября 2025 15:46  [223] Суд смягчил меру пресечения экс-главе нижегородского РАНХиГС Парамонову
10 сентября 2025 11:59  [254] Нелегальный продавец медспирта лишился лицензии в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 10:35  [267] Крупный пожар произошел на судоремонтном заводе в Городце
10 сентября 2025 08:16  [384] Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
10 сентября 2025 08:01  [554] Атака двух украинских БПЛА отражена в Нижегородской области
09 сентября 2025 20:00  [439] Пьяный мужчина убил мать в ходе ссоры в Тумботине
09 сентября 2025 19:00  [377] СК начал проверку из-за гибели 61-летнего мужчины в нижегородском озере
Происшествия

Продажа смертельно опасного алкоголя в Сормове обернулась уголовным делом

10 сентября 2025 18:40  [117] Происшествия
Продажа смертельно опасного алкоголя в Сормове обернулась уголовным делом

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. Основанием для начала расследования стали публикации в социальных сетях и сюжет регионального телеканала, в котором говорилось о продаже немаркированного алкоголя в магазине Сормовского района.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, по поручению и.о. руководителя регионального следственного управления Александра Дынькова материалы были переданы в следственный отдел по Сормовскому району. В результате возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ — розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.

Следователи уже приступили к проведению необходимых мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде был зафиксирован еще один случай незаконного оборота спирта: компания лишилась лицензии на фармацевтическую деятельность после того, как со склада в Канавинском районе было вывезено 32 тонны этилового спирта. Вместо медицинских учреждений продукция попала в нелегальные кафе и так называемые "разливайки". Кстати, их деятельность предложили полностью запретить в Нижегородской области. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона. 

