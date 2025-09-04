Продажа смертельно опасного алкоголя в Сормове обернулась уголовным делом

Фото:
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. Основанием для начала расследования стали публикации в социальных сетях и сюжет регионального телеканала, в котором говорилось о продаже немаркированного алкоголя в магазине Сормовского района.
Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, по поручению и.о. руководителя регионального следственного управления Александра Дынькова материалы были переданы в следственный отдел по Сормовскому району. В результате возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ — розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.
Следователи уже приступили к проведению необходимых мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижнем Новгороде был зафиксирован еще один случай незаконного оборота спирта: компания лишилась лицензии на фармацевтическую деятельность после того, как со склада в Канавинском районе было вывезено 32 тонны этилового спирта. Вместо медицинских учреждений продукция попала в нелегальные кафе и так называемые "разливайки". Кстати, их деятельность предложили полностью запретить в Нижегородской области. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.
