Последние новости рубрики Происшествия
11 сентября 2025 15:47  [68] Мошенники выманили у доцента нижегородского вуза миллион рублей
11 сентября 2025 14:39  [130] Взрыв произошел на "Молочной кухне" в Нижнем Новгороде: есть пострадавший
11 сентября 2025 13:14  [164] Выяснилось, почему не стали заводить дело после смерти экс-участницы "Дома-2"
11 сентября 2025 10:57  [195] Нижегородец получил срок за сотрудничество со спецслужбами Украины
11 сентября 2025 09:31  [218] Главе СК Бастрыкину доложат о незаконной торговле алкоголем в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 08:50  [252] Избиение ребенка отцом в нижегородской больнице обернулось уголовным делом
10 сентября 2025 18:40  [365] Продажа смертельно опасного алкоголя в Сормове обернулась уголовным делом
10 сентября 2025 18:23  [351] Нижегородский бизнесмен Дзепа останется в СИЗО до 13 ноября
10 сентября 2025 16:56  [344] Нижегородец получил 9 лет колонии за финансирование ВСУ
10 сентября 2025 15:46  [448] Суд смягчил меру пресечения экс-главе нижегородского РАНХиГС Парамонову
Происшествия

Взрыв произошел на "Молочной кухне" в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

11 сентября 2025 14:39  [130] Происшествия
Взрыв произошел на Молочной кухне в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

Фото: Александр Воложанин

Утром 10 сентября на "Молочной кухне" на улице Краснодонцев в Автозаводском районе произошел взрыв оборудования. Инцидент случился около 7:15, во время приготовления творога произошел сбой в работе пищеварочного котла. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области.

Во время приготовления творога в пищеварочном котле неожиданно сработал предохранительный клапан. Внутренняя емкость с горячим молоком разгерметизировалась, и кипящее молоко вырвалось наружу.

В этот момент рядом находилась санитарка, на нее и выплеснулась горячая жидкость. Женщина получила ожоги лица, шеи и рук. Пострадало около 20% поверхности тела. Также у нее диагностировали легкий ожоговый шок. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают необходимую помощь.

В инспекции сообщили, что начато расследование причин происшествия. Руководитель ведомства Илья Мошес отметил, что специалисты выясняют, стало ли причиной взрыва нарушение правил эксплуатации оборудования или техническая неисправность.

Ранее сообщилось, что слесарь нижегородского автозавода внезапно умер на рабочем месте.

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Производственная травма
