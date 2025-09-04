Взрыв произошел на "Молочной кухне" в Нижнем Новгороде: есть пострадавший Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Утром 10 сентября на "Молочной кухне" на улице Краснодонцев в Автозаводском районе произошел взрыв оборудования. Инцидент случился около 7:15, во время приготовления творога произошел сбой в работе пищеварочного котла. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области.

Во время приготовления творога в пищеварочном котле неожиданно сработал предохранительный клапан. Внутренняя емкость с горячим молоком разгерметизировалась, и кипящее молоко вырвалось наружу.

В этот момент рядом находилась санитарка, на нее и выплеснулась горячая жидкость. Женщина получила ожоги лица, шеи и рук. Пострадало около 20% поверхности тела. Также у нее диагностировали легкий ожоговый шок. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают необходимую помощь.

В инспекции сообщили, что начато расследование причин происшествия. Руководитель ведомства Илья Мошес отметил, что специалисты выясняют, стало ли причиной взрыва нарушение правил эксплуатации оборудования или техническая неисправность.

