ДТП с участием скорой привело к травмированию врачей в Нижнем Новгороде

Сотрудники экстренной медицинской службы пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 сентября 2025 года около 20:00. Авария случилась с участием автомобиля скорой помощи.
По предварительным данным, в момент столкновения в машине находились представители организаций ООО "Медэкспресс" и ГБУЗ НО ССМПНН. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Как уточнил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
"Организована работа по выяснению всех обстоятельств происшедшего, устанавливаем степень полученных травм и возможную связь с производством", — сообщил он.
Специалисты продолжают устанавливать причины аварии и оценивают, могли ли полученные травмы быть связаны с выполнением профессиональных обязанностей пострадавших.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели рабочего во время мытья окон в Нижнем Новгороде.
