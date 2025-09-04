В МБУЗ "Молочная кухня" рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве сотрудницы

Сотрудница МБУЗ "Молочная кухня" в Автозаводском районе, пострадавшая в результате взрыва котла, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили представители учреждения.
Пострадавшей окажут всю необходимую помощь. Сейчас она находится в ожоговом отделении Приволжского исследовательского медицинского университета, её состояние не вызывает опасений и не требует серьёзного медицинского вмешательства. Женщина ждет выписки и настроена на возвращение к работе.
Напомним, инцидент произошел в производственном цеху на улице Краснодонцев. Во время приготовления творога неожиданно вышел из строя котел, в результате чего санитарку обдало горячим молоком. У нее ожоги 20% поверхности тела.
По предварительным данным, причиной инцидента стало несрабатывание предохранительного клапана. Сейчас проводится внутреннее расследование и проверка оборудования, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.
