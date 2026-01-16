Неизвестные обстреляли автобусы в Дзержинске Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

В Нижегородской области зафиксированы случаи стрельбы по движущимся пассажирским автобусам.

Как сообщает программа "Кстати" (16+), неизвестные обстреливают транспорт, курсирующий по маршруту №401 "Нижний Новгород – Дзержинск", принадлежащий компании ООО "Дзержинск Авто". В результате хулиганских действий уже повреждено более половины всего подвижного состава.

Атаки происходят прямо во время движения автобусов, в то время как в салонах находятся пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Основной удар пришёлся по стеклам: большинство из них разбито, а на некоторых остались следы от пуль.

Известно, что стрельба велась на улицах Циолковского и Терешковой. По словам одного из водителей маршрута, только по счастливой случайности никто не получил ранений. Он отметил, что пуля могла попасть в него или в кого-то из пассажиров, но этого удалось избежать.

Представители перевозчика направили заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку и выясняют обстоятельства инцидентов.

В настоящее время из шести автобусов, обслуживающих маршрут №401, четыре находятся в ремонте. Это привело к задержкам и сокращению количества рейсов. В компании добавили, что нижегородцы жалуются на трудности с поездками из Дзержинска в областной центр и обратно.

