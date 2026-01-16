Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории Происшествия

В лаборатории компании ООО "ДалХИМ" произошел несчастный случай, в результате которого пострадал сотрудник.

Как рассказали в Гострудинспекции по Нижегородской области, инцидент произошел 13 января 2026 года около 12:10. 50-летний химик, выполняя слив химического раствора в бочку, столкнулся с аварийной ситуацией — шланг, по которому подавалась жидкость, внезапно сорвало. Вещество попало на тело работника.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали химические ожоги лица, туловища, ягодиц, а также верхних и нижних конечностей. Общая площадь поражения составила 12% поверхности тела. Повреждения были классифицированы как тяжелые.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации начато расследование.

