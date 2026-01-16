Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 января 2026 14:14Экс-заммэра Сарова Михаила Щербака заподозрили в финансировании ВСУ
16 января 2026 13:59Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории
16 января 2026 13:23Неизвестные обстреляли автобусы в Дзержинске
16 января 2026 09:35Саплина: нижегородский живодер в шинели остается в психбольнице
16 января 2026 09:18Пожар произошел в Кудьминской промзоне
15 января 2026 20:29Житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь
15 января 2026 20:13Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце
15 января 2026 18:15Нижегородский СК рассказал о самых громких преступлениях последних лет
15 января 2026 17:53Суд объединил два уголовных дела Ильи Халтурина
15 января 2026 17:22СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского
Происшествия

Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории

16 января 2026 13:59 Происшествия
Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории

В лаборатории компании ООО "ДалХИМ" произошел несчастный случай, в результате которого пострадал сотрудник.

Как рассказали в Гострудинспекции по Нижегородской области, инцидент произошел 13 января 2026 года около 12:10. 50-летний химик, выполняя слив химического раствора в бочку, столкнулся с аварийной ситуацией — шланг, по которому подавалась жидкость, внезапно сорвало. Вещество попало на тело работника.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали химические ожоги лица, туловища, ягодиц, а также верхних и нижних конечностей. Общая площадь поражения составила 12% поверхности тела. Повреждения были классифицированы как тяжелые.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации начато расследование. 

Ранее сообщалось, что плотник в Нижнем Новгороде разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Химия
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
13 января 2026 15:42Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе
27 декабря 2025 09:31Роструд начал расследование по гибели мужчины при пожаре на плавкране на Бору
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных