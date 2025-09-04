Самый большой в мире кокошник представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде зафиксировали новый рекорд России — самый большой в мире кокошник.

Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", который присутствует на мероприятии.

Изделие создала нижегородский дизайнер Аллегра Казановская. Параметры впечатляют: 128 см в ширину и 180 см в высоту. У прежнего рекордсмена было 122 на 174 соответственно.

Фиксация рекорда прошла на подиумном спектакле "Стиль Надежды" (6+), посвященном выдающемуся модельеру, уроженке Нижегородской губернии Надежде Ламановой.

