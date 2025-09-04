Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Самый большой в мире кокошник представили в Нижнем Новгороде

11 сентября 2025 20:48
Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде зафиксировали новый рекорд России — самый большой в мире кокошник.

Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", который присутствует на мероприятии. 

Изделие создала нижегородский дизайнер Аллегра Казановская. Параметры впечатляют: 128 см в ширину и 180 см в высоту. У прежнего рекордсмена было 122 на 174 соответственно. 

Фиксация рекорда прошла на подиумном спектакле "Стиль Надежды" (6+), посвященном выдающемуся модельеру, уроженке Нижегородской губернии Надежде Ламановой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Мода Рекорд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных