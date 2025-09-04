Трехдневное голосование стартовало на выборах в Нижегородской области Политика

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области стартовало трехдневное голосование на выборах. Избирательные участки открылись 12 сентября в 08:00.

Основные выборы депутатов проходят с 12 по 14 сентября 2025 года. Жители голосуют в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Кулебаках, на Бору, в Чкаловске и Навашине. Также избирательные кампании организованы в Балахнинском, Богородском, Бутурлинском, Вадском, Дивеевском, Ковернинском, Лысковском, Павловском, Починковском, Тоншаевском и Уренском округах.

В Нижнем Новгороде создано 39 округов для выборов в городскую Думу первого созыва, в том числе четыре округа на территории присоединенного Кстовского района. Среди кандидатов – представители разных профессий и поколений: в списках есть опытные политики, новички, а также участники СВО.

Наиболее привычный формат – очное голосование на участке. Свой бюллетень можно оставить в любой из трех дней работы комиссий с 08:00 до 20:00.

Для тех, кто не имеет возможности лично посетить участок, предусмотрено голосование на дому. Эта форма доступна по уважительным причинам – например, из-за состояния здоровья или необходимости ухода за родственниками.