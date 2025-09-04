Юрий Шалабаев: выборы определят развитие города на ближайшие пять лет

Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
12 сентября 2025 09:14  [120] Политика
Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал одним из первых на выборах в городскую Думу первого созыва. Свой выбор он сделал на избирательном участке №2558. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам главы города, участие в голосовании — это не просто формальность, а важное решение, от которого зависит будущее муниципалитета на ближайшие пять лет.

"Это только кажется, что пришёл, галочку поставил и всё. На самом деле мы выбираем депутатский корпус, который будет определять городскую политику, распределение ресурсов и приоритеты развития. Это важно для всех", — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в Нижнем Новгороде и Кстове открыто 600 избирательных участков. Это первые выборы депутатов в рамках нового муниципального образования, объединившего два города. Шалабаев отметил, что теперь они развиваются как единая агломерация, и это придаёт выборам дополнительную значимость.

Напомним, что выборы проходят не только в областном центре. Где еще — читайте здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

