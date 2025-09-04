Алена Ахмадуллина: "Нижегородская область — неисчерпаемый источник вдохновения" Культура и отдых

Фото: минтуризма Нижегородской области

10 сентября дизайнер Алена Ахмадуллина посетила Нижегородскую область. Она познакомилась с народными художественными промыслами региона и изучила коллекции русского искусства в Нижегородском государственном художественном музее, сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

"Нижегородская область — колыбель народных художественных промыслов России и неисчерпаемый источник вдохновения. Приезжая сюда, каждый раз удивляюсь и восхищаюсь мастерами, которые сохраняют и передают из поколения в поколение технологии и уникальные орнаменты", — сказала Алена Ахмадуллина.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что регион развивает бренд "Хохлома". Пространства бренда уже работают в трех городах — Нижнем Новгороде, Москве и Плесе. В них представлены совместные с Аленой Ахмадуллиной коллекции деревянной утвари и декора, фарфора, одежды, аксессуаров и мебели, вдохновленные наследием хохломской росписи. Дизайнер переосмыслила промысел для современного применения.

"В Нижегородской области сосредоточена треть всех народных художественных промыслов России. А наша хохлома — один из самых узнаваемых промыслов в мире. Ежегодно миллионы туристов приезжают к нам за многовековой историей, а дизайнеры — за вдохновением. Мы приветствуем новые взгляды на промыслы и максимально поддерживаем осмысленный, уважительный подход к новому видению этого культурного наследия", — отметил Сергей Яковлев.

В Нижнем Новгороде Алена Ахмадуллина посетила выставку "Золото за Волгой. 10 историй о хохломе" (0+), а также культурное пространство бренда "Хохлома".

"К работе я всегда подхожу с любовью и уважением. Для меня важно при создании каждой коллекции глубоко погрузиться в историю, поэтому, реализуя проект с хохломой, я изучала образцы промысла в столице золотой хохломы — Семенове, а также в архивах ведущих музеев страны. Выставка в пространстве бренда — это краткий экскурс в историю заволжских лесов и истоки промысла", — поделилась Алена Ахмадуллина.

Развитие туризма в местах традиционного бытования промыслов является одним из ключевых направлений нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект предусматривает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для отрасли, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.