Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 сентября 2025 12:11  [109] Алена Ахмадуллина: "Нижегородская область — неисчерпаемый источник вдохновения"
11 сентября 2025 19:42  [126] Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой "Недоросль"
11 сентября 2025 17:06  [314] От "Кракена" до "Худи": эксперты выяснили главные хиты летнего цифрового досуга нижегородцев
11 сентября 2025 12:16  [380] Роскошные нижегородские закаты украсили подпорную стенку Канавинского моста
11 сентября 2025 10:37  [362] Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде закроется 5 ноября
11 сентября 2025 07:00  [404] Волонтеры Победы помогают восстанавливать нижегородские храмы
10 сентября 2025 16:33  [334] В Йошкар-Оле открылся III Всероссийский форум финно-угорских народов
10 сентября 2025 15:32  [310] Нижегородский проект "Как звучит наследие?" АСИРИСа будет представлен в московском парке "Зарядье"
10 сентября 2025 15:30  [344] Около 10 000 человек посетили концерты фестиваля "Музыка балконов" в 2025 году
10 сентября 2025 15:20  [496] Праправнук Достоевского впервые приехал в Нижний Новгород
Культура и отдых

Алена Ахмадуллина: "Нижегородская область — неисчерпаемый источник вдохновения"

12 сентября 2025 12:11  [109] Культура и отдых
Алена Ахмадуллина: Нижегородская область — неисчерпаемый источник вдохновения

Фото: минтуризма Нижегородской области

10 сентября дизайнер Алена Ахмадуллина посетила Нижегородскую область. Она познакомилась с народными художественными промыслами региона и изучила коллекции русского искусства в Нижегородском государственном художественном музее, сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

"Нижегородская область — колыбель народных художественных промыслов России и неисчерпаемый источник вдохновения. Приезжая сюда, каждый раз удивляюсь и восхищаюсь мастерами, которые сохраняют и передают из поколения в поколение технологии и уникальные орнаменты", — сказала Алена Ахмадуллина.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что регион развивает бренд "Хохлома". Пространства бренда уже работают в трех городах — Нижнем Новгороде, Москве и Плесе. В них представлены совместные с Аленой Ахмадуллиной коллекции деревянной утвари и декора, фарфора, одежды, аксессуаров и мебели, вдохновленные наследием хохломской росписи. Дизайнер переосмыслила промысел для современного применения.

"В Нижегородской области сосредоточена треть всех народных художественных промыслов России. А наша хохлома — один из самых узнаваемых промыслов в мире. Ежегодно миллионы туристов приезжают к нам за многовековой историей, а дизайнеры — за вдохновением. Мы приветствуем новые взгляды на промыслы и максимально поддерживаем осмысленный, уважительный подход к новому видению этого культурного наследия", — отметил Сергей Яковлев.

В Нижнем Новгороде Алена Ахмадуллина посетила выставку "Золото за Волгой. 10 историй о хохломе" (0+), а также культурное пространство бренда "Хохлома".

"К работе я всегда подхожу с любовью и уважением. Для меня важно при создании каждой коллекции глубоко погрузиться в историю, поэтому, реализуя проект с хохломой, я изучала образцы промысла в столице золотой хохломы — Семенове, а также в архивах ведущих музеев страны. Выставка в пространстве бренда — это краткий экскурс в историю заволжских лесов и истоки промысла", — поделилась Алена Ахмадуллина.

Развитие туризма в местах традиционного бытования промыслов является одним из ключевых направлений нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект предусматривает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для отрасли, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дизайн НХП Хохлома
Поделиться:
Новости по теме
01 сентября 2025 12:36  [620] Глеб Никитин принял участие в русских выходных от "Хохломы" в Плёсе
30 июня 2025 18:17  [1231] "Золотая хохлома" собрала более 40 тысяч человек в 2025 году
27 июня 2025 16:48  [1207] Нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных