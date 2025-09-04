Водителя кабриолета оштрафовали за опасную езду в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД установили личность водителя автомобиля Mini Cooper, который нарушил правила перевозки людей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль движется по Нижневолжской набережной с двумя девушками, стоящими в салоне с открытым верхом и без ремней безопасности.
Инспекторы оперативно выяснили, что за рулем находился мужчина 1989 года рождения. В его отношении составлено два административных протокола — за нарушение правил применения ремней безопасности (ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ) и за неправильную перевозку пассажиров (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ).
Суд назначил нарушителю штрафы на общую сумму 2500 рублей.
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает водителей быть ответственными за безопасность пассажиров.
Ранее сообщалось, что на улице Генерала Ивлева перевернулась машина с пятью подростками. За ее рулем находился несовершеннолетний.
