Происшествия

Водителя кабриолета оштрафовали за опасную езду в Нижнем Новгороде

12 сентября 2025 16:00
Водителя кабриолета оштрафовали за опасную езду в Нижнем Новгороде

Фото: УМВД России по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД установили личность водителя автомобиля Mini Cooper, который нарушил правила перевозки людей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду. 

Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль движется по Нижневолжской набережной с двумя девушками, стоящими в салоне с открытым верхом и без ремней безопасности.

Инспекторы оперативно выяснили, что за рулем находился мужчина 1989 года рождения. В его отношении составлено два административных протокола — за нарушение правил применения ремней безопасности (ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ) и за неправильную перевозку пассажиров (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ).

Суд назначил нарушителю штрафы на общую сумму 2500 рублей.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает водителей быть ответственными за безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Ивлева перевернулась машина с пятью подростками. За ее рулем находился несовершеннолетний. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

