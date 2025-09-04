Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Возобновлено уголовное дело из-за наезда автобуса на бабушку в Кстове

Возобновлено уголовное дело из-за наезда автобуса на бабушку в Кстове

Уголовное дело по факту гибели пожилой женщины, попавшей под колеса автобуса на кстовской автостанции, вновь находится в производстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошёл 5 августа 2024 года. Женщина возвращалась домой на автобусе из Дальнего Константинова. По словам родственников погибшей, автобус остановился вне оборудованной остановочной площадки, на проезжей части. Пассажиры начали выходить, и женщина, оказавшись одной из первых, остановилась у передней двери, чтобы пропустить остальных.

Когда все вышли, водитель начал движение, не закрыв двери. В этот момент сумка женщины зацепилась за дверь, и она упала под заднее колесо автобуса. Потерпевшая скончалась на месте. 

Было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствие длилось год. В июле 2025 года было принято решение о прекращении дела, в котором говорилось, что виновной в случившемся является сама погибшая. В постановлении указывалось, что женщина нарушила пункты ПДД, задержавшись на проезжей части, что, по мнению следствия, стало причиной трагедии.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, 30-летний водитель на момент происшествия был трезв. В ходе следствия были проведены две автотехнические экспертизы, которые должны были установить точные обстоятельства трагедии.

Эксперты пришли к выводу, что водитель не мог заметить пешехода, находившегося в мёртвой зоне обзора, так как женщина наклонилась к своим вещам. По данным экспертизы, у водителя не было технической возможности предотвратить наезд.

На основании этих заключений 6 июля 2025 года следствием было принято решение о прекращении уголовного дела. Однако 5 сентября производство вновь возобновили, и расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 56-летний местный житель напал на водителя автобуса с пистолетом и украл тысячу рублей из кассы.

Теги:
ДТП Смертность Уголовное дело
Архив  |  2025
