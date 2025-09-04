Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Происшествия

Подросток устроил смертельное ДТП в центре Нижнего Новгорода

13 сентября 2025 11:35
Подросток устроил смертельное ДТП в центре Нижнего Новгорода

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах серьёзной аварии с участием подростка, которая унесла жизнь молодого пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, ДТП произошло в 00:10 13 сентября у одного из домов на набережной Федоровского. За рулём автомобиля ВАЗ находился 16-летний парень. Он не справился с управлением, машина врезалась в бордюр и перевернулась.

Пассажир, которому было 19 лет, погиб на месте от полученных травм.

Полицейские выяснили, что автомобиль сняли с регистрационного учёта ещё в январе 2025 года.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребенка, погибли в страшном ДТП в Дальнеконстантиновском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

