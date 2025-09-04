Подросток устроил смертельное ДТП в центре Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах серьёзной аварии с участием подростка, которая унесла жизнь молодого пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, ДТП произошло в 00:10 13 сентября у одного из домов на набережной Федоровского. За рулём автомобиля ВАЗ находился 16-летний парень. Он не справился с управлением, машина врезалась в бордюр и перевернулась.
Пассажир, которому было 19 лет, погиб на месте от полученных травм.
Полицейские выяснили, что автомобиль сняли с регистрационного учёта ещё в январе 2025 года.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что три человека, включая ребенка, погибли в страшном ДТП в Дальнеконстантиновском районе.
