Вышедший из СИЗО Дмитрий Дзепа обжалует изъятие имущества

Фото: Нижегородский районный суд

Нижегородский областной суд приступил к рассмотрению апелляции предпринимателя Дмитрия Дзепы на решение об обращении его имущества в доход Российской Федерации. Ранее райсуд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры области. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Напомним, Дзепа является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества. По версии следствия, с конца 1990-х до 2010 года группа лиц заключала с мэрией контракты на ремонт около 30 объектов, после чего муниципальная собственность оформлялась в их пользу. Ущерб бюджету оценивается в 201 млн рублей.

В июне 2025 года по требованию прокуратуры с предпринимателя взыскали более 800 млн рублей. Вину он не признает и намерен добиваться оправдательного приговора.

На прошлой неделе бизнесмен был освобожден из СИЗО после истечения предельного срока содержания под стражей. Уголовное расследование завершено, сейчас он знакомится с материалами дела.

В апелляции представитель предпринимателя Ольга Краснова заявила, что выводы первой инстанции не подтверждены доказательствами. По ее словам, во время муниципальной службы Дзепа передал активы в доверительное управление и не приобретал новое имущество. Она также отметила, что суд учел только доходы по форме 2-НДФЛ, не приняв во внимание данные 3-НДФЛ и выплаты по упрощенной системе налогообложения.

Отдельный спор касается пансионата "Лесной курорт". Прокуратура считает, что объект был незаконно приватизирован через подконтрольных лиц. Защита настаивает, что покупателями выступали другие лица, а попытка оспорить сделку в 2006 году не увенчалась успехом.

По решению райсуда изъяты, в частности, недвижимость на проспекте Ленина, 45 и более 360 млн рублей арендных доходов, а также взыскан эквивалент стоимости ранее проданных помещений на Рождественской, 17а.

Суд отложил заседание, чтобы апелляцию смогло подать ООО "Студия". Компания, принадлежащая Юлии Булавиновой, оспаривает изъятие помещения на Большой Покровской, ранее принадлежавшего Дзепе.

Ответчики также ходатайствуют о вызове в суд бывшего мэра Вадима Булавинова, предпринимателя Ступишина, экс-депутата гордумы Ирины Семашко и других лиц, в допросе которых первая инстанция отказала.

Следующее слушание назначено на 17 марта.

