Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции "Варя" в Нижнем Новгороде

Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции "Варя".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около 07:16. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "КИА" выезжал со стороны улицы 50 лет Победы в направлении Сормовского шоссе. В этот момент он столкнулся с машиной скорой помощи.
От удара специализированный автомобиль перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе.
