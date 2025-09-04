Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Последние новости рубрики Происшествия
12 сентября 2025 09:58  [79] Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции "Варя" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2025 07:54  [153] Бастрыкин заинтересовался гибелью нижегородки в ДТП с автобусом
12 сентября 2025 07:39  [148] Браконьер открыл стрельбу по людям в Нижегородской области
11 сентября 2025 20:21  [264] Пьяный нижегородец устроил дебош у больницы и ударил медика
11 сентября 2025 18:13  [367] Возобновлено уголовное дело из-за наезда автобуса на бабушку в Кстове
11 сентября 2025 17:30  [257] В МБУЗ "Молочная кухня" рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве сотрудницы
11 сентября 2025 15:47  [299] Мошенники выманили у доцента нижегородского вуза миллион рублей
11 сентября 2025 14:39  [365] Взрыв произошел на "Молочной кухне" в Нижнем Новгороде: есть пострадавший
11 сентября 2025 13:14  [331] Выяснилось, почему не стали заводить дело после смерти экс-участницы "Дома-2"
11 сентября 2025 10:57  [356] Нижегородец получил срок за сотрудничество со спецслужбами Украины
Происшествия

Происшествия

12 сентября 2025 09:58  [79] Происшествия
Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции Варя в Нижнем Новгороде

Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции "Варя". 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около 07:16. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "КИА" выезжал со стороны улицы 50 лет Победы в направлении Сормовского шоссе. В этот момент он столкнулся с машиной скорой помощи.

От удара специализированный автомобиль перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

Ранее сообщалось, ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе.

