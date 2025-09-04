Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции "Варя" в Нижнем Новгороде Происшествия

Скорая помощь и легковушка столкнулись у станции "Варя".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около 07:16. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "КИА" выезжал со стороны улицы 50 лет Победы в направлении Сормовского шоссе. В этот момент он столкнулся с машиной скорой помощи.

От удара специализированный автомобиль перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

