Массовое ДТП парализовало движение на съезде к метромосту в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на метромосту произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей. Авария привела к серьезным затруднениям движения в сторону нижней части города, сообщили очевидцы в соцсетях.
Из-за аварии проезд в сторону нижней части города оказался практически заблокирован.
По данным сервиса "Яндекс Карты", затор растянулся почти на 2 километра от пересечения улиц Барминской и Красносельской.
О возможных пострадавших пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что 47-летняя женщина пострадала в ДТП на Борском мосту.
