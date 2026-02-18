Массовое ДТП парализовало движение на съезде к метромосту в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде на метромосту произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей. Авария привела к серьезным затруднениям движения в сторону нижней части города, сообщили очевидцы в соцсетях.

Из-за аварии проезд в сторону нижней части города оказался практически заблокирован.

По данным сервиса "Яндекс Карты", затор растянулся почти на 2 километра от пересечения улиц Барминской и Красносельской.

О возможных пострадавших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что 47-летняя женщина пострадала в ДТП на Борском мосту.