Один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе

В поселке Октябрьский Борского округа ночью вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Загорелась комната на втором этаже, сообщили в МЧС России по Нижегородской области.
Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, внутри уже было открытое пламя. Огонь также успел частично перекинуться на крышу.
Сотрудники МЧС спасли девять человек.
К сожалению, один мужчина погиб, его личность сейчас устанавливают. Еще трое получили травмы.
Пожар охватил около 100 квадратных метров. С возгоранием справлялись 27 специалистов МЧС России.
По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
В МЧС напоминают о простых мерах предосторожности: следить за состоянием проводки и техники, не перегружать сеть, отключать приборы из розетки и доверять установку и ремонт оборудования только профессионалам.
Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина заживо сгорел в частном жилом доме в Нижегородской области.
