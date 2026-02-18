Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе

18 февраля 2026 13:23 Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Октябрьский Борского округа ночью вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Загорелась комната на втором этаже, сообщили в МЧС России по Нижегородской области.

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, внутри уже было открытое пламя. Огонь также успел частично перекинуться на крышу.
Сотрудники МЧС спасли девять человек.  

К сожалению, один мужчина погиб, его личность сейчас устанавливают. Еще трое получили травмы.

Пожар охватил около 100 квадратных метров. С возгоранием справлялись 27 специалистов МЧС России.

По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В МЧС напоминают о простых мерах предосторожности: следить за состоянием проводки и техники, не перегружать сеть, отключать приборы из розетки и доверять установку и ремонт оборудования только профессионалам.

Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина заживо сгорел в частном жилом доме в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина заживо сгорел в частном жилом доме в Нижегородской области.

