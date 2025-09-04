Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Жителей Нижнего Новгорода предупредили о резком похолодании

17 сентября 2025 10:45  [129] Общество
Жителей Нижнего Новгорода предупредили о резком похолодании

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ждет заметное похолодание. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", температура начнет снижаться уже в конце текущей недели.

До четверга, 19 сентября, в городе сохранится преимущественно солнечная погода с дневными температурами в пределах +21. Однако уже к пятнице ожидается увеличение облачности.

На выходных синоптики прогнозируют понижение температуры: днем воздух прогреется до +17, а ночью столбики термометров опустятся до +11. Воскресенье, по предварительным данным, снова порадует теплом — в дневные часы температура повысится до +20.

С началом следующей недели в Нижний Новгород вернется осенняя прохлада. Температура днем сначала опустится до +15, а затем — до +10. Кроме того, ожидаются дожди.

Ночные температуры в областном центре также заметно снизятся — в некоторые дни они не поднимутся выше +5.

Ранее Гидрометцентр России обнародовал предварительный прогноз погоды на октябрь в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Осень Погода
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных