Жителей Нижнего Новгорода предупредили о резком похолодании Общество

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ждет заметное похолодание. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", температура начнет снижаться уже в конце текущей недели.

До четверга, 19 сентября, в городе сохранится преимущественно солнечная погода с дневными температурами в пределах +21. Однако уже к пятнице ожидается увеличение облачности.

На выходных синоптики прогнозируют понижение температуры: днем воздух прогреется до +17, а ночью столбики термометров опустятся до +11. Воскресенье, по предварительным данным, снова порадует теплом — в дневные часы температура повысится до +20.

С началом следующей недели в Нижний Новгород вернется осенняя прохлада. Температура днем сначала опустится до +15, а затем — до +10. Кроме того, ожидаются дожди.

Ночные температуры в областном центре также заметно снизятся — в некоторые дни они не поднимутся выше +5.

