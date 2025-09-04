Финалистов сценарной лаборатории "Первая экранизация" выбрали в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Ярушин

В Нижнем Новгороде подвели итоги всероссийской сценарной лаборатории кино и сериалов "Первая экранизация". Итоговый питчинг прошел при поддержке Команды креативных практик.

На конкурс поступило более 300 заявок на экранизацию произведений российских авторов. В лонг-лист попали 45 проектов, прошедших образовательную программу лаборатории. Затем жюри отобрало девять сценариев из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецка и Архангельска для участия в финальном этапе.

В экспертный совет вошли заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, главный редактор Института развития интернета Татьяна Матвеева, кинопродюсер Дмитрий Якунин, преподаватель ВШЭ Татьяна Чернецкая, основатель студии "Кинофактура" Евгений Кудельников, сценарист Наталия Юдина, креативный продюсер АНО "Интеграция" Евгений Субочев и директор ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зеленый.

По итогам обсуждения были названы три финалиста. Ими стали Евгения Казанцева из Архангельска с сериалом "Чугунный юнга", а также нижегородские авторы Юлия Каплина с проектом "Вещий город" и Марина Соловьева с работой "Разные двери".

Продюсеры студии "Кинофактура" отметили, что продолжат сотрудничать и с другими участниками лаборатории. Финалисты же приступят к доработке сценариев и съемкам тизеров, которые планируется реализовать в рамках производственной лаборатории "Первая экранизация" до конца 2025 года.

