Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 сентября 2025 20:04  [83] Финалистов сценарной лаборатории "Первая экранизация" выбрали в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 15:47  [203] Нижегородская область добивается участия в эксперименте по гостевым домам
16 сентября 2025 12:40  [458] Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс"
15 сентября 2025 19:50  [464] Люлин рассказал о многолетней дружбе с актером Кириллом Лавровым
15 сентября 2025 17:56  [447] Семейный день здоровья прошел на территории Артемовских лугов
15 сентября 2025 17:03  [437] Обновленная Аллея Дружбы стала доступна для прогулок в Нижнем Новгороде
15 сентября 2025 10:29  [370] Более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года
15 сентября 2025 09:52  [365] Детям о подвигах Великой Отечественной войны: в Семенове выпустили книжку-раскраску "Раскрась историю Победы!"
13 сентября 2025 08:00  [705] Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки ждет реконструкция
12 сентября 2025 20:00  [760] Мурал о пропавших детях появился в Дзержинске
Культура и отдых

Финалистов сценарной лаборатории "Первая экранизация" выбрали в Нижнем Новгороде

17 сентября 2025 20:04  [83] Культура и отдых
В Нижнем Новгороде выбрали финалистов сценарной лаборатории Первая экранизация

Фото: Кирилл Ярушин

В Нижнем Новгороде подвели итоги всероссийской сценарной лаборатории кино и сериалов "Первая экранизация". Итоговый питчинг прошел при поддержке Команды креативных практик.

На конкурс поступило более 300 заявок на экранизацию произведений российских авторов. В лонг-лист попали 45 проектов, прошедших образовательную программу лаборатории. Затем жюри отобрало девять сценариев из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецка и Архангельска для участия в финальном этапе.

В экспертный совет вошли заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, главный редактор Института развития интернета Татьяна Матвеева, кинопродюсер Дмитрий Якунин, преподаватель ВШЭ Татьяна Чернецкая, основатель студии "Кинофактура" Евгений Кудельников, сценарист Наталия Юдина, креативный продюсер АНО "Интеграция" Евгений Субочев и директор ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зеленый.

По итогам обсуждения были названы три финалиста. Ими стали Евгения Казанцева из Архангельска с сериалом "Чугунный юнга", а также нижегородские авторы Юлия Каплина с проектом "Вещий город" и Марина Соловьева с работой "Разные двери".

Продюсеры студии "Кинофактура" отметили, что продолжат сотрудничать и с другими участниками лаборатории. Финалисты же приступят к доработке сценариев и съемкам тизеров, которые планируется реализовать в рамках производственной лаборатории "Первая экранизация" до конца 2025 года.

Сообщалось, что спрос на массовку в кино в Нижегородской области вырос в 3 раза. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Кино
Поделиться:
Новости по теме
12 мая 2025 17:35  [1377] Нижегородская область упростила съемки фильмов с запуском цифровой платформы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных