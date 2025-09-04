Нетрезвый водитель протаранил ограждение после погони в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 18-летний водитель иномарки стал участником дорожного происшествия после того, как проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Отмечается, что сотрудники ОБ ДПС ГУБДД по Нижнему Новгороду заметили иномарку, водитель которой демонстрировал опасную манеру вождения. На законные требования об остановке молодой человек не отреагировал и попытался скрыться, создавая при этом угрозу другим участникам дорожного движения. В результате погони водитель не справился с управлением, наехал на клумбы и врезался в дорожное ограждение на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова.

Полицейские задержали нарушителя. В отношении него составлены административные протоколы за отказ остановиться по требованию инспектора, вождение в состоянии опьянения и порчу дорожной инфраструктуры. Все материалы переданы в суд.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напомнила водителям о важности соблюдения ПДД и вежливого поведения на дороге.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Шахуньи попал в ДТП на угнанном авто.