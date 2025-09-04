Три дня живой музыки: фестиваль "Осень в Швейцарии" соберет поклонников джаза Афиша

Фото: соцсети парка "Швейцария"

Фестиваль "Осень в Швейцарии. Джаз Победы" (6+) вновь соберет поклонников живой музыки на центральной площади парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет с 19 по 21 сентября и станет центральным событием осеннего музыкального сезона.

Организаторы посвятили фестиваль джазу военных лет — композициям, которые сопровождали страну в годы Великой Отечественной войны и стали частью культурного наследия. Проект проходит при поддержке главы города Юрия Шалабаева, а с 2023 года также реализуется при содействии Президентского фонда культурных инициатив.

Каждый из трёх концертных дней будет иметь собственную тематическую направленность. В первый день зрители услышат песни, ставшие символами народного единения. Второй день отдадут сольным выступлениям музыкантов, сохраняющих дух джаза 1940-х годов. Завершит фестиваль оркестровая программа, объединившая джазовые коллективы со всей страны и зарубежья.

На сцену выйдут ведущие российские исполнители, а также джаз-бэнды из Луганской и Донецкой народных республик. Особым событием станет участие оркестра "Немига" из Республики Беларусь, придающее фестивалю международный статус. Многие коллективы представят авторские аранжировки произведений военного и послевоенного времени.

Пятый год подряд вдохновителем и хэдлайнером фестиваля выступает народный артист России Игорь Бутман. Его участие стало доброй традицией и визитной карточкой этого культурного события.

Одним из уникальных элементов фестиваля станет музыкально-историческое путешествие в эпоху граммофонных пластинок. Со сцены парка прозвучат оригинальные записи песен военных лет, воспроизведённые с ретро-граммофонов. Рассказывать об истории этих композиций будет коллекционер и директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Как отмечают организаторы, джазовый фестиваль ежегодно привлекает большое количество зрителей, в том числе гостей из других городов. Он стал неотъемлемой частью культурной жизни Нижнего Новгорода.

Актуальная программа мероприятий опубликована в социальных сетях парка "Швейцария".

