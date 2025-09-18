Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 сентября 2025 13:05  [71] ЧП с рабочим на стройке в Новопокровском обернулось уголовным делом
18 сентября 2025 12:48  [97] Нижегородец угнал служебную "Газель" и уехал на ней к родственнице
18 сентября 2025 12:11  [115] Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода
18 сентября 2025 10:29  [165] Жителя Балахны осудят за нанесение тяжелых травм знакомому
17 сентября 2025 19:38  [311] Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
17 сентября 2025 18:26  [366] Нетрезвый водитель протаранил ограждение после погони в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 17:15  [333] Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора
17 сентября 2025 14:02  [354] Нижегородец снял самозапрет на кредит, чтобы оформить заем для аферистов
17 сентября 2025 11:39  [397] Тело погибшего при столкновении с буксиром рыбака нашли в Кстовском районе
17 сентября 2025 11:16  [370] Лодка с людьми перевернулась на Волге в Нижнем Новгороде
Происшествия

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода

18 сентября 2025 12:11  [115] Происшествия
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция Нижнего Новгорода обращается к жителям города с просьбой о содействии в поисках без вести пропавшего подростка.

По информации, предоставленной региональным управлением МВД, 14-летний Федотов Александр Сергеевич утром 8 сентября 2025 года покинул здание школы, расположенной на улице Веденяпина, около 10:30 и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: на вид 14–15 лет, рост от 160 до 165 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы черные, волнистые, длиной до плеч.

На момент исчезновения подросток был одет в черную куртку из эко-меха, черные джинсы-клеш и черные кроссовки. При себе у него был рюкзак черного цвета.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (831) 268-61-10, 8 (831) 268-61-11, 8 (831) 268-41-00, либо по номеру 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее сообщалось, что волонтеры занимаются поисками 80-летней женщины, пропавшей в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск Полиция пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
07 сентября 2025 09:55  [592] Полицейские и волонтёры оперативно нашли пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 16:08  [630] Более 200 человек пропали в Нижегородской области в августе
17 августа 2025 18:20  [974] 110-летнюю пенсионерку из Арзамаса нашли живой после трех дней в лесу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных