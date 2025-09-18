Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода

Фото:
Полиция Нижнего Новгорода обращается к жителям города с просьбой о содействии в поисках без вести пропавшего подростка.
По информации, предоставленной региональным управлением МВД, 14-летний Федотов Александр Сергеевич утром 8 сентября 2025 года покинул здание школы, расположенной на улице Веденяпина, около 10:30 и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы мальчика: на вид 14–15 лет, рост от 160 до 165 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы черные, волнистые, длиной до плеч.
На момент исчезновения подросток был одет в черную куртку из эко-меха, черные джинсы-клеш и черные кроссовки. При себе у него был рюкзак черного цвета.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (831) 268-61-10, 8 (831) 268-61-11, 8 (831) 268-41-00, либо по номеру 02 или 102 (с мобильного телефона).
